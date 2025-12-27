Sportska poslastica za kraj godine: Evo što ne smijete propustiti ovog vikenda

Blagdanska euforija Božičnih blagdana polako se stišava, no za sportske fanatike uzbuđenja tek počinju. Pred nama je vikend, 27. i 28. prosinca, koji donosi pregršt vrhunskih događaja na domaćim i svjetskim borilištima. Od prve pripremne utakmice rukometaša uoči Svjetskog prvenstva, preko tradicionalnog nogometnog ludila u Engleskoj, pa sve do snježnih padina u Austriji i napetih završnica u pikadu i malom nogometu, svatko će pronaći nešto za sebe.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje završni dio priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Prva test utakmica na rasporedu je upravo ovog vikenda u Poreču, gdje će naši rukometaši, popularni Kauboji, odmjeriti snage s reprezentacijom Sjeverne Makedonije. Bit će to prilika za izbornika i stručni stožer da isprobaju nove taktičke varijante i provjere formu igrača nakon kratke blagdanske stanke. Utakmica protiv uvijek neugodnih Makedonaca poslužit će kao važan pokazatelj trenutnih mogućnosti i onoga na čemu još treba raditi prije odlaska na veliko natjecanje. Očekuje se ispunjena dvorana i snažna podrška navijača kao vjetar u leđa našim momcima.

Pripremnu utakmicu Hrvatska-Sjeverna Makedonija možete gledati od 20:15 u nedjelju na RTL-u ili putem platforme VOYO

Ljubitelji engleskog nogometa navikli su na bogat program na blagdan Svetog Stjepana, poznatiji kao Boxing Day. Međutim, ove godine Premier liga je napravila presedan. Zbog zgusnutog rasporeda i proširenih europskih natjecanja, na sam Boxing Day odigrana je tek jedna utakmica, dvoboj Manchester Uniteda i Newcastlea. No, to ne znači da uzbuđenja neće biti, jer se cijelo kolo preselilo na nadolazeći vikend.

Nogometna groznica s Otoka u punom će jeku biti u subotu, 27. prosinca, kada je na rasporedu čak sedam utakmica. Program otvaraju Nottingham Forest i Manchester City u 12:30 sati, a branitelji naslova tražit će nove bodove u borbi za vrh. Tijekom poslijepodneva odigrat će se nekoliko zanimljivih susreta, uključujući dvoboje Arsenala i Brightona te Liverpoola i Wolvesa. Dan će zaključiti derbi na Stamford Bridgeu, gdje Chelsea u 17:30 dočekuje Aston Villu u izravnom okršaju momčadi iz vrha ljestvice.

U nedjelju, 28. prosinca, kolo će biti kompletirano s dvije preostale utakmice. Od 14 sati snage će odmjeriti Sunderland i Leeds, dok će u 16:30 na teren istrčati momčadi Crystal Palacea i Tottenhama. Spursi se nadaju pobjedi kako bi zadržali priključak s vodećim klubovima i osigurali što bolju poziciju uoči ulaska u novu godinu. Sve susrete možete gledati putem kanala Arene Sport

Istovremeno s nogometnim uzbuđenjima, u londonskom Alexandra Palaceu nastavlja se Svjetsko prvenstvo u pikadu. Natjecanje ulazi u treću i četvrtu rundu, a atmosfera je tradicionalno naelektrizirana dok se najbolji svjetski igrači bore za prestižni naslov.

Svjetsko prvenstvo u pikadu gledajte na platformI VOYO

Za ljubitelje zimskih sportova, glavna postaja ovog vikenda je austrijski Semmering, gdje su na rasporedu utrke Svjetskog kupa za skijašice. U subotu se vozi veleslalom, a u nedjelju slalom. Oči javnosti bit će uprte u Amerikanku Mikaelu Shiffrin, koja nastavlja dominirati tehničkim disciplinama. Na domaćoj sceni, vikend donosi vrhunac najprestižnijeg malonogometnog turnira u regiji. U Zagrebu se igra završnica legendarne Kutije šibica, koja već desetljećima u ovo doba godine okuplja najbolje malonogometaše i tisuće gledatelja.

