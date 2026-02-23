Velečasni Željko priznao da koristi umjetnu inteligenciju: ‘Za propovijedi ne smijem, vjernici bi skužili’

Da je pišući o Antuntunu pjesnik Grigor Vitez na umu imao nekog svećenika, velečasni Željko bi ga baš dobro utjelovio. Jer, na radost svojih župljana, i on posao svaki na svoj način radi. Kad je prije nekoliko mjeseci organizirao donatorski koncert na kojem gluha djeca sviraju violinu, sve je pripremio uz pomoć umjetne inteligencije.

"Cijeli vizual, cijela knjižica, cijeli program. Sve je djelo umjetne inteligencije", pojašnjava nam župnik Župe svetog Leopolda Mandića u Zagrebu Željko Lovrić.

To još nije ništa.

"Na tom koncertu pojavila se i umjetna inteligencija glavom i bradom. Dali smo mu mogućnost da sebe opiše, takvog smo ga stvorili i kao hologram se pojavio. Otvorio je koncert i proglasio Violin music 4 all međunarodnim projektom", dodaje.

Njegov pastoral je, kaže, postao jako zabavan otkad je stigla umjetna inteligencija.

AI za propovijed

Stoga smo ga pitali koriste li svećenici umjetnu inteligenciju da bi napisali ljepšu propovijed.

"Sad očekujete da ću vam otkriti neku veliku tajnu. Naravno da koriste u nekom određenom obliku kao što sam, recimo, vas čuo da ćete doći snimiti prilog i da je papa nešto rekao o umjetnoj inteligenciji nama svećenicima- nisam imao pojma. Pitao sam umjetnu inteligenciju i sve mi je odgovorila", otkriva velečasni.

No za propovijedi je, kaže, ne koristi. To bi, tvrdi, vjernici prepoznali i ne bi blagoslovili.

"Propovijed je meni kad svećenik kaže svojim riječima ono što ima i kad me ta propovijed takne u srce a zaista kažem da mi je svaka, svaka mi je dobra", ističe župnik i poručuje da se slaže s papom.

Isto misli i velečasni Danijel Šatafta, pastoralni pomoćnik Župe svetog Leopolda Mandića.

Lajkovi i brojevi

"Propovijed bi trebala biti, na neki način, i svjedočanstvo vlastitog molitvenog života ali i svjedočanstvo onoga kako svećenik doživljava stvarnost odnosno, koliko je blizak problemu svakodnevnog čovjeka. Ne samo čovjeka nego stvarnosti u kojoj živi. Tako da dok razmatra, dok se priprema a priprema za svaku propovijed zahtijeva i molitvu i razmatranje bi trebalo biti nešto što je nadahnuto od Duha Božjega", govori.

U razgovoru sa župnikom, dotaknuli smo se i teme TikToka. Papa je poručio da svećenici ne bi trebali trčati za lajkovima na toj društvenoj mreži.

"Ja nisam na TikToku, ja sam na Facebooku", kaže nam župnik.

I priznaje da gleda koliko ima lajkova i kako mu je prošla objava jer mu to, kaže, govori ide li u krivom smjeru.

U krivom smjeru, kaže Papa, krenuli su oni svećenici koji Božju riječ prepuštaju umjetnoj inteligenciji. Širiti vjeru, pa i društvenim mrežama, njihov je zadatak no propovijed ne bi smjela dolaziti iz algoritma nego iz srca.