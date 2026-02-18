Svećenik otkrio kako postiti i čega se odreći: 'Ovo nije tek odbrojavanje dana dok korizma prođe'

Čista je srijeda ili Pepelnica. Početak korizme i pripreme vjernika za najveći kršćanski blagdan - Uskrs.

U crkvama na misama danas pepeljenje lica vjernika pepelom spaljenih maslinovih grančica i poruka - sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti.

Podsjetnik je to na prolaznost i poziv na obraćenje, temeljito promišljanje i promjenu u životu.

'Skratiti jezik i raširit dušu'

"Odlučila sam se odreći lijenosti, malo da više učim, malo za poboljšanje života", kaže Josipa iz Osijeka.

"Skratiti jezik i raširiti dušu, eto", kaže Hilario iz Osijeka.

"Da ne ogovaramo, da budemo dobri jedni prema drugima, da odvojimo nešto što možemo da bi nekom drugom pomogli", kaže Džoni iz Osijeka.

Kako postiti?

Korizma traje 40 dana. Kako postiti i čega se odreći, Bojanu Uranjeku otkriva vlč. Matej Glavica, župnik Župe sv. Petra i Pavla u Osijeku.

"Korizmeno vrijeme koje započinjemo danas na Pepelnicu otvorili smo vrata korizmi. Vodi nas prema cilju, a to je Isusova muka, smrt i uskrsnuće. To je početak našega spasenja i našega otkupljenja i mi smo dionici Isusovog križa i naš grijeh je ondje otkupljen. Tako da i korizma nam želi nekako osvijestiti da je vrlo važno staviti ispred sebe znak Isusovog križa, vidjeti da sam i ja pozvan nasljedovati ga, kao što će i on sam nas pozvati - "ako netko hoće biti moj učenik, neka uzme križ svoje, neka danomice ide za mnom". Baš kao što nas na pepeljenju poziva "obrati se i vjerujte Evanđelju". Želi nas tako pozvati i korizma da učinim promjenu u svome životu. Negdje nas korizma želi izvaditi iz naše čahure i otvoriti nas nesebično i sebe za druge", pojasnio je vlč. Glavica.

Post i odricanje ima svoju svrhu i svoju ulogu, ali, napominje Glavica, ne smije biti svrha samome sebi. "Negdje bi nas i post i odricanje trebalo i htjelo dovesti do vježbanja u usavršavanju. Da, onda nam to jednostavno i kad prođe korizma postane jedna lijepa praksa, da vidim da sam negdje uspio pobijediti sebe, ne neku svoj nagon, neku svoju manu, neku svoju pogrešku kao vježbanje u krepostima. Ako sam se i nečega odrekao, idem to činiti kako bi me korizma uvela u trajno iskustvo da ja možda bez toga uopće mogu, a ne da tek odbrojava dane dok korizma ne prođe", zaključio je.