Odriču li se estradnjaci u korizmi? Evo što kažu Jasna Zlokić i Alka Vuica

Danas je Pepelnica, poznata i kao Čista srijeda, koja označava početak korizme, 40-dnevnog razdoblja pokore, posta i odricanja, usmjerenog na duhovnu obnovu i pripremu za Uskrs. Korizmeno odricanje uključuje suzdržavanje od hrane, ali i loših navika, kako bi se ojačala samodisciplina, poniznost pred Bogom i potaklo milosrđe.

Najčešća korizmena žrtva u Hrvatskoj je uzdržavanje od hrane, alkohola i cigareta, što mnogima predstavlja veliki izazov. No, hrvatski estradni umjetnici imaju različit pristup tome – dok neki strogo prakticiraju odricanje, drugi ga ne vide nužnim.

Pitali smo dvije naše poznate pjevačice, Alku Vuicu i Jasnu Zlokić, kako one doživljavaju korizmeno odricanje i što im ono znači.

Alka Vuica: 'Odricanje jača karakter i duh'

Pjevačica Alka Vuica strogo poštuje korizmu i smatra je vrlo važnom.

"Uvijek se nečega odreknem. Jer smatram da su postovi potrebni. Mislim da je to jako dobro. Već par godina se uvijek držim korizme i uvijek se odreknem alkohola i nekakvih gozbi. Nekako se mirnije živi u korizmi. Mislim da je tih 40 dana nekakvog posta jako zdravo za organizam i da se toga treba pridržavati."

Alka objašnjava što njoj konkretno podrazumijeva odricanje.

"Odričem se poroka. Alkohol, cigarete, pretjerivanje u hrani." ističe te i dodaje zašto je to važno.

"Odricanje jača karakter, jača duh. A i to je užasno zdravo. Ja sam zaista pobornik toga, 40 dana u korizmi treba se odreći."

Jasna Zlokić: 'Ne odričem se ničega'

"A to ne prakticiram. Ako je to nužno za moje zdravlje i da to moram onda da. Ali ne smatram potrebnim - da bi se ja nečega odrekla.Ne, ne odričem se ničega", kaže nam Jasna Zlokić, te nastavlja:

"Nikad se ni prije nisam odricala. Jedino ako mi je zdravlje nalagalo da moram. Netko apstinira od alkohola u toj korizmi, svašta čujem... Muškarci prestaju pit pivo, pa tako te neke banalnosti. A ako je u zdravstvene svrhe, onda ne treba čekat korizmu nego treba vodit računa o sebi cijelu godinu.", kaže nam Jasna Zlokić.

Mnogi se odriču tih 40 dana korizme upravo iz vjerskih razloga.

"Ne, ja to ne radim zbog toga."

