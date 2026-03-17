Teške odluke i emotivni razgovori: 'Petar je čovjek s kojim se vidim vani'

Neke djevojke priznale su kako su odluke već donesene. „Meni je bilo jasno od početka“, rekla je jedna od kandidatkinja dok su druge primijetile da mnoge zavide onima koje su se uspjele odlučiti.

Dolazak Savršenih odmah je potaknuo nove razgovore. Petar je započeo večer razgovorom u kojem je otvorio temu negativnih komentara s prošle ceremonije, što je dovelo do isprike i pomirljivog zagrljaja. U isto vrijeme, Karlo je pokušavao razjasniti odnose s djevojkom s kojom je posljednjih dana osjećao napetost.

Razgovor je otkrio koliko su se stvari promijenile. „Ti si dao ključ drugoj, ja sam dobila ključ od drugog tako da ne idemo baš na najbolji put“, priznala je ona. Karlo je bio zbunjen njezinim stavom i zaključio: „Jedan spoj može promijeniti sve. Jedan ključ je promijenio sve u tvojoj glavi.“

No djevojka je bila sigurna u svoju odluku i otvoreno rekla: „Sebe sam stavila na prvo mjesto i znala sam da ću u drugom timu biti sretnija. Petar je čovjek s kojim se vidim vani.“

U međuvremenu, večer je donijela i druge emotivne trenutke. Jedna kandidatkinja priznala je što je muči: „Strah me toliko se otvoriti osobi i onda to nije to, što će me povrijediti.“ Karlo joj je zauzvrat priznao da prema njoj ima osjećaje i da ih može zamisliti zajedno.

Nisu svi razgovori završili smireno. Jedna djevojka teško je podnijela razgovor o emocijama pred ostalim kandidatkinjama pa se rasplakala i povukla. „Bilo mi je neugodno i glupo i osjećala sam se loše“, priznala je kroz suze.

Napetosti među djevojkama također su rasle, a neke nisu skrivale sumnju u iskrenost pojedinih kandidatkinja. „Treba ispasti jer ne vjerujem u iskrenost njezinih emocija i nema pravu povezanost ni s jednim dečkom“, komentirala je jedna od njih.

Na kraju večeri stigla je ceremonija ruža. Većina djevojaka prihvatila je svoje ruže, no jedan trenutak iznenadio je sve kada je jedna kandidatkinja odlučno odbila ružu koju joj je ponudio Karlo.

Posljednje napete sekunde ceremonije odlučivale su između tri djevojke, a posljednja ruža ipak je pronašla svoju vlasnicu. Dvije kandidatkinje napustile su show, a jedna od njih nije mogla sakriti suze pri odlasku.

Na samom kraju večeri voditelj je najavio ono što tek slijedi: „Čeka vas jako zanimljiv i šaren ciklus.“

