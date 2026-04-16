Orban snimljen u autu kako partija: Zaradio je prijavu zbog spornog poteza

Protiv mađarskog premijera, Viktora Orbana, podnesena je prijava zbog snimke na kojoj vozi automobil. Orban se, vozeći automobil, zabavljao uz kampanjsku pjesmu koja počinje stihovima "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo".

Na snimci, objavljenoj pet dana uoči izbora, čuje se kako Orban govori "Idemo! To je to", zatim stavlja sunčane naočale, podiže kažiprst u zrak i uživa u pjesmi.

Sporan trenutak, koji je doveo do prijave, je onaj u kojem Orban pušta volan i nastavlja voziti bez ruku. Prijavu je podnio građanin koji je smatrao da Orban time krši prometne propise, piše mađarski portal Blikk.

Portal Telex kontaktirao je policiju s upitom predstavlja li vožnja bez ruku na upravljaču prekršaj, jesu li primili prijavu o ovom događaju te je li pokrenut postupak.

Iz odgovora Glavne policijske uprave Budimpešte (BRFK) potvrđeno je da je prijava doista podnesena, ali je na kraju odbačena.

"Prijava za prekršaj zbog manjeg kršenja prometnih pravila, podnesena na temelju članka 80. stavka a) Zakona II. iz 2012. o prekršajima, prekršajnom postupku i sustavu evidencije prekršaja, odbačena je 15. travnja 2026. godine jer prijavljeno djelo nije prekršaj", stoji u odgovoru policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Orbanov gubitak je udarac za desnicu diljem svijeta: Magyar ga je pomeo na izborima