Kompany 'lud' zbog suđenja: 'Ovo je smiješno, uključite malo zdravog razuma!'

U finale Lige prvaka se nakon Arsenala plasirao i branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

"Igrali smo protiv Pariza pet puta - dva puta smo pobijedili, dva puta izgubili i jednom remizirali, što je bilo danas. Pokušali smo sve, to se također mora reći. Mislim da je naše prvo poluvrijeme zapravo bilo dobro. Jedino što još moram reći jest da je Pariz nevjerojatno dobro branio ubačaje. Uvijek su vrlo dobro branili druge lopte. Jednostavno su bili vrlo aktivni i iako smo ulazili u opasne situacije, ipak su se pobrinuli da ne uspijemo uputiti posljednji udarac", rekao je trener Bayerna, Vincent Kompany.

"Moramo pogledati neke situacije koje su suci odlučili kroz obje utakmice. Nisu izgovor, ali su jako važne. Pogledamo li oba susreta, previše je stvari otišlo protiv nas. Kod prve situacije razumijem pravilo. Lopta ga prvo pogađa u tijelo pa u ruku, iz blizine je i nakon toga kažu da je zbog putanje lopte to penal. Ali druga situacija... njegova ruka je u zraku, lopta ga pogađa. Kažu da nije penal jer je lopta došla od suigrača. No, ako pogledate obje situacije i uključite malo zdravog razuma, ovo je jednostavno smiješno. Što god netko rekao, smiješno je. Ne objašnjava cijelu utakmicu, ali na kraju govorimo o tom golu razlike", rekao je Kompany pa se nadovezao i na situaciju s Nunom Mendesom, koji je prije nje već imao žuti karton.

"Mislio sam da će mu dati drugi žuti. Imao sam osjećaj da je sudac odustao kada je shvatio da mu je već pokazao jedan karton i da ga nije htio isključiti. Zato se predomislio", poručio je Kompany.

Manuel Neuer je s nekoliko fantastičnih obrana cijelo vrijeme držao Bayern u igri.

"Mislim da danas nismo imali ubojiti instinkt u napadu, ali u konačnici smo imali prilike za pobjedu. Jednostavno, kada dobijete te trenutke za gol... Pogledajte Pariz - oni su jednostavno bili ubojiti u toj prvoj utakmici s pet golova. To je upravo ono što je nama danas trebalo. I mislim da ste mogli vidjeti da smo zapravo bili blizu finala, ali nismo uspjeli dovršiti posao", rekao je Neuer.

"Naš gol je nažalost došao malo prekasno. Nismo imali vremena stvoriti još jednu priliku ili možda čak dobiti situaciju iz prekida. U tom trenutku je bilo prekasno. Mislim da je taj ključni trenutak u utakmici jednostavno nedostajao. Stadion je bio 'tamo', i mi smo bili 'tamo', ali mislim da u kaznenom prostoru Pariza jednostavno nismo bili precizni."

"Zasluženo smo osvojili naslov prvaka Bundeslige. Veselimo se finalu DFB Pokala u Berlinu. Ali, trenutno prevladava razočaranje."

