Novi spektakl otvorenog garda: Stanišićev Bayern protiv PSG-a lovi finale Lige prvaka

Bayern i PSG u Munchenu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka. Prvi susret završio je pobjedom francuske momčadi 5:4.

Nakon prave golijade i ludog napadačkog nogometa u prvom susretu, od ovog se sraza očekuje da i u uzvratu opravda naziv - finale prije finala.

Hrvatska čeka i nastup Josipa Stanišića te navija da Hrvatska i ovu godinu - iako je niz već bio prekinut - tradicionalno ima svog predstavnika u finalu.

Serge Gnabry jedini je izostanak u momčadi Vincenta Kompanyja nakon što su se Raphael Guerreiro i Lennart Karl vratili treninzima.

S druge strane, PSG će biti bez Achrafa Hakimija koji je ozlijedio zadnju ložu u prvom susretu te ga neće biti nekoliko tjedan. Također, nema vratara Lucasa Chevaliera zbog ozljede ruke.

Glavni sudac je João Pinheiro (Portugal), a njegovi sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maia bit će uz aut linije sa zastavicama u ruci. Ulogu četvrtgog suca koji ne odlučuje o ničemu i koji je tamo samo kako bi s klupa obaju momčadi imali na koga vikati (i zamjena ako se glavni ozlijedi) imat će Espen Eskås (Norveška). VAR: Marco Di Bello (Italija) je gospodar VAR-a.

