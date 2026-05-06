LUDNICA U MUNCHENU /

Novi spektakl otvorenog garda: Stanišićev Bayern protiv PSG-a lovi finale Lige prvaka

Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

6.5.2026.
18:45
Bayern i PSG u Munchenu igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka. Prvi susret završio je pobjedom francuske momčadi 5:4. 

06. 05. 2026.
21:00
0
Bayern
 
:
0
PSG
 

BAYERN: 

PSG: 

Nakon prave golijade i ludog napadačkog nogometa u prvom susretu, od ovog se sraza očekuje da i u uzvratu opravda naziv - finale prije finala. 

Hrvatska čeka i nastup Josipa Stanišića te navija da Hrvatska i ovu godinu - iako je niz već bio prekinut - tradicionalno ima svog predstavnika u finalu. 

Serge Gnabry jedini je izostanak u momčadi Vincenta Kompanyja nakon što su se Raphael Guerreiro i Lennart Karl vratili treninzima. 

S druge strane, PSG će biti bez Achrafa Hakimija koji je ozlijedio zadnju ložu u prvom susretu te ga neće biti nekoliko tjedan. Također, nema vratara Lucasa Chevaliera zbog ozljede ruke.

Glavni sudac je João Pinheiro (Portugal), a njegovi sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maia bit će uz aut linije sa zastavicama u ruci. Ulogu četvrtgog suca koji ne odlučuje o ničemu i koji je tamo samo kako bi s klupa obaju momčadi imali na koga vikati (i zamjena ako se glavni ozlijedi) imat će Espen Eskås (Norveška). VAR: Marco Di Bello (Italija) je gospodar VAR-a. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
