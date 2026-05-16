ČULA SE EKSPLOZIJA /

Srušio se avion, dvoje poginulih. Christianu su krhotine pale u dvorište: 'Mogli smo poginuti'

Foto: NEXUSx/X

Jedna je prolaznica lakše ozlijeđena kada je pokušala pobjeći od padajućih dijelova

16.5.2026.
16:00
Dunja Stanković
Dvije su osobe poginule u zrakoplovnoj nesreći u njemačkom Limburgerhofu, kada se mali zrakoplov srušio u stambenom području. Krhotine su padale na kuće,garaže i vrtove, ali čudom nitko od stanovnika nije stradao.

"Prema dosadašnjoj istrazi, dvoje putnika u zrakoplovu je poginulo u nesreći", potvrdio je glasnogovornik policije Thorsten Mischler, prenosi Bild.

Nesreća se dogodila oko 11.30 sati iznad stambenog područja u ulici Max-Planck-Straße na periferiji grada u pokrajini Rheinland-Pfalz. Jedna je prolaznica lakše ozlijeđena kada je pokušala pobjeći od padajućih dijelova. 

Susjedi: 'Mogli smo svi poginuti'

Njemački medij piše da je zrakoplov eksplodirao u zraku. Policija je potvrdila da se prije pada čuo glasan prasak. 

Svjedoci su ispričali da je zrakoplov zakačio jednu kuću. 

"Prvo sam čuo zvižduk, zatim glasan prasak, a onda još jedan. Kad sam otvorio vrata, ispred naše kuće je bila ogroman komad zrakoplova. Svi smo mogli poginuti", ispričao je stanovnik Christian M. 

Oštećen mu je krov kuće i garaža. 

Susjeda Tanja Waschaova rekla je da ju je zvuk pada zrakoplova podsjetio na pucnjavu, kao u ratu. 

Hitne službe su na terenu, a područje je ograđeno. 

Pokrenuta je istraga o nesreći. 

NjemačkaAvionNesreća
