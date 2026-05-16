Srušio se avion, dvoje poginulih. Christianu su krhotine pale u dvorište: 'Mogli smo poginuti'

Dvije su osobe poginule u zrakoplovnoj nesreći u njemačkom Limburgerhofu, kada se mali zrakoplov srušio u stambenom području. Krhotine su padale na kuće,garaže i vrtove, ali čudom nitko od stanovnika nije stradao.

"Prema dosadašnjoj istrazi, dvoje putnika u zrakoplovu je poginulo u nesreći", potvrdio je glasnogovornik policije Thorsten Mischler, prenosi Bild.

🇩🇪 Two people have died after a small plane crashed into a residential area in Limburgerhof, south of Mannheim, Germany.



✈️ Eyewitnesses report the aircraft exploded mid-air before falling. pic.twitter.com/wsGwd41ILS — NEXUSx (@Nexus_osintx) May 16, 2026

Nesreća se dogodila oko 11.30 sati iznad stambenog područja u ulici Max-Planck-Straße na periferiji grada u pokrajini Rheinland-Pfalz. Jedna je prolaznica lakše ozlijeđena kada je pokušala pobjeći od padajućih dijelova.

Susjedi: 'Mogli smo svi poginuti'

Njemački medij piše da je zrakoplov eksplodirao u zraku. Policija je potvrdila da se prije pada čuo glasan prasak.

Svjedoci su ispričali da je zrakoplov zakačio jednu kuću.

"Prvo sam čuo zvižduk, zatim glasan prasak, a onda još jedan. Kad sam otvorio vrata, ispred naše kuće je bila ogroman komad zrakoplova. Svi smo mogli poginuti", ispričao je stanovnik Christian M.

Oštećen mu je krov kuće i garaža.

Susjeda Tanja Waschaova rekla je da ju je zvuk pada zrakoplova podsjetio na pucnjavu, kao u ratu.

Hitne službe su na terenu, a područje je ograđeno.

Pokrenuta je istraga o nesreći.