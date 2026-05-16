Srušio se avion, dvoje poginulih. Christianu su krhotine pale u dvorište: 'Mogli smo poginuti'
Jedna je prolaznica lakše ozlijeđena kada je pokušala pobjeći od padajućih dijelova
Dvije su osobe poginule u zrakoplovnoj nesreći u njemačkom Limburgerhofu, kada se mali zrakoplov srušio u stambenom području. Krhotine su padale na kuće,garaže i vrtove, ali čudom nitko od stanovnika nije stradao.
"Prema dosadašnjoj istrazi, dvoje putnika u zrakoplovu je poginulo u nesreći", potvrdio je glasnogovornik policije Thorsten Mischler, prenosi Bild.
Nesreća se dogodila oko 11.30 sati iznad stambenog područja u ulici Max-Planck-Straße na periferiji grada u pokrajini Rheinland-Pfalz. Jedna je prolaznica lakše ozlijeđena kada je pokušala pobjeći od padajućih dijelova.
Susjedi: 'Mogli smo svi poginuti'
Njemački medij piše da je zrakoplov eksplodirao u zraku. Policija je potvrdila da se prije pada čuo glasan prasak.
Svjedoci su ispričali da je zrakoplov zakačio jednu kuću.
"Prvo sam čuo zvižduk, zatim glasan prasak, a onda još jedan. Kad sam otvorio vrata, ispred naše kuće je bila ogroman komad zrakoplova. Svi smo mogli poginuti", ispričao je stanovnik Christian M.
Oštećen mu je krov kuće i garaža.
Susjeda Tanja Waschaova rekla je da ju je zvuk pada zrakoplova podsjetio na pucnjavu, kao u ratu.
Hitne službe su na terenu, a područje je ograđeno.
Pokrenuta je istraga o nesreći.