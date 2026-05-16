'Andromeda' ima ono nešto, u Beču obožavaju Hrvatice! Evo kako pred finale stoje Lelekice

U Beču, domaćinu jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, uzbuđenje pred finalnu večer doseglo je vrhunac. Iako je dan najhladniji u tjednu, atmosfera je bez sumnje najživlja, najveselija i najglasnija, a velikim dijelom za to su zaslužni i brojni obožavatelji hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, izravno iz austrijske prijestolnice javlja RTL-ov reporter Rikardo Stojkovski.

Da pjesma "Andromeda" ima ono nešto, potvrdilo se već na generalnoj probi na kojoj je nastup ocjenjivao stručni žiri. Djevojke iz grupe Lelek dočekane su ogromnim pljeskom i ovacijama, a taj pozitivan val prelio se i na ulice Beča.

U eurovizijskom villageu, središnjem mjestu okupljanja fanova, Stojkovski je razgovarao s obožavateljima iz cijele Europe, od Francuske i Austrije do Engleske, i svi dijele isto mišljenje.

"Svi imaju zajednički nazivnik, obožavaju Andromedu, obožavaju pjesmu, a pogotovo scenski nastup", prenosi reporter. Posebne pohvale idu na račun vizualnog dojma koji je, po svemu sudeći, ostavio snažan utisak na publiku.

"Neki kažu da naše djevojke na pozornici izgledaju poput nekog filma, a ne samo eurovizijskog nastupa", istaknuo je Stojkovski.

Lelek po anketama u top pet

Subjektivni dojam publike potvrdili su i konkretni rezultati. Nakon generalne probe, među novinarima i fanovima provedena je anketa o favoritima, a rezultati koji su stigli danas pozivaju na optimizam. Hrvatska se našla na iznimno visokom petom mjestu sa 125 glasova, što je sjajan pokazatelj uoči večerašnjeg glasovanja publike i žirija diljem Europe.

Prema rezultatima te ankete, ispred Hrvatske su se plasirale samo Australija sa 193 boda, Finska sa 175, Rumunjska sa 144 te Danska sa 131 bodom. Ovakav poredak stavlja Hrvatsku u krug favorita iz sjene i daje nadu u jedan od najboljih plasmana posljednjih godina.

S velikim iščekivanjem se prati svaka minuta do početka spektakla. "Ako će barem takav plasman biti i večeras, bit ćemo jako sretni. Ali, naravno, mi se nadamo još i boljem", poručio je reporter Stojkovski, koji se s cijelom ekipom priprema za prijenos uživo.