Američka reperica prozvala Lelekice: 'Eurosong je stvarno nevjerojatno pretjeran'

Pjesma ''Andromeda'' koju su hrvatske predstavnice Lelek otpjevale na ovogodišnjem Eurosongu - posljednjih tjedana munjevito se proširila društvenim mrežama i izazvala val reakcija zbog svoje tematike, snažnih poruka i stihova koje dio javnosti smatra kontroverznima.

Sada je pjesmu na društvenim mrežama komentirala američka reperica Azealia Banks, poznata po svojim britkim komentarima i aktivnom praćenju kulturnih i političkih tema.

Eurovisiom is so fucking extra imagine writing a song about the ottoman empire in 2026 https://t.co/QXZZn6r8GC — AZEALIA BANKS (@iiwasinthee212) May 16, 2026

Banks je na društvenim mrežama podijelila objavu u kojoj se objašnjava kontekst pjesme “Andromeda”, a posebnu pozornost privukli su stihovi: “Mnogi su odabrali grob jer naše majke nisu rađale robove”.

"Eurosong je stvarno nevjerojatno pretjeran. Zamislite da 2026. godine pišete pjesmu o Osmanskom Carstvu'', napisala je američka reperica.

Objava koju je podijelila američka reperica sadržavala je i navode o kritikama koje pjesma navodno izaziva u Turskoj. Na pojedinim profilima i forumima pojavili su se komentari korisnika koji stihove interpretiraju kao političku poruku, dok drugi tvrde da je riječ o povijesnim referencama i umjetničkom izrazu koji se izvlači iz konteksta.