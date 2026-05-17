OŠTRO KRITIZIRALA /

Američka reperica prozvala Lelekice: 'Eurosong je stvarno nevjerojatno pretjeran'

Američka reperica prozvala Lelekice: 'Eurosong je stvarno nevjerojatno pretjeran'
Foto: Gonzales Photo/Kristian Gade/imago stock&people/Profimedia

Objava koju je podijelila američka reperica sadržavala je i navode o kritikama koje pjesma navodno izaziva u Turskoj

17.5.2026.
Pjesma ''Andromeda'' koju su hrvatske predstavnice Lelek otpjevale na ovogodišnjem Eurosongu - posljednjih tjedana munjevito se proširila društvenim mrežama i izazvala val reakcija zbog svoje tematike, snažnih poruka i stihova koje dio javnosti smatra kontroverznima.

Sada je pjesmu na društvenim mrežama komentirala američka reperica Azealia Banks, poznata po svojim britkim komentarima i aktivnom praćenju kulturnih i političkih tema.

Banks je na društvenim mrežama podijelila objavu u kojoj se objašnjava kontekst pjesme “Andromeda”, a posebnu pozornost privukli su stihovi: “Mnogi su odabrali grob jer naše majke nisu rađale robove”. 

"Eurosong je stvarno nevjerojatno pretjeran. Zamislite da 2026. godine pišete pjesmu o Osmanskom Carstvu'', napisala je američka reperica. 

Objava koju je podijelila američka reperica sadržavala je i navode o kritikama koje pjesma navodno izaziva u Turskoj. Na pojedinim profilima i forumima pojavili su se komentari korisnika koji stihove interpretiraju kao političku poruku, dok drugi tvrde da je riječ o povijesnim referencama i umjetničkom izrazu koji se izvlači iz konteksta.

Eurosong 2026. Eurovizija 2026. Lelek
