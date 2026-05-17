BUGARSKA PREDSTAVNICA

Tko je DARA, pobjednica jubilarnog 70. Eurosonga?

Tko je DARA, pobjednica jubilarnog 70. Eurosonga?
Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

17.5.2026.
Bugarska je ove godine ispisala povijest i prvi put osvojila Eurosong! Nakon trogodišnje pauze vratili su se na eurovizijsku pozornicu u Beču, a pobjedu im je donijela DARA s pjesmom Bangaranga. Energičan nastup i upečljiva koreografija osvojili su publiku i žiri diljem Europe, a Bugarska je tako stigla do svoje prve eurovizijske pobjede.

DARA je svoj put prema finalu započela u drugoj polufinalnoj večeri, gdje je bez većih problema izborila plasman među najbolje. Već prije početka natjecanja bila je među glavnim favoritima - na eurovizijskim kladionicama držala je peto mjesto s oko pet posto šanse za pobjedu. Tijekom eurovizijskog tjedna njezin nastup izazvao je velik interes publike i fanova, a mnogi su upravo Bugarsku isticali kao jedno od najvećih iznenađenja godine.

Pjesma “Bangaranga” spoj je modernog pop zvuka i elemenata bugarske folklorne tradicije, a nastup je dodatno privukao pažnju snažnom scenografijom i plesnim segmentima. Sama DARA opisala je pjesmu kao simbol slobode, energije i borbe s vlastitim strahovima.

'Bangaranga' inspirirana je tradicijom kukera, maskiranih muškaraca koji, ako je vjerovati narodnim običajima, tjeraju zle duhove

DARA, pravim imenom Darina Jotova, rođena je 9. rujna 1998. u Varni. Širu popularnost stekla je sudjelovanjem u bugarskoj verziji showa jednog glazbenog showa 2015. godine, nakon čega je izgradila uspješnu glazbenu karijeru i postala jedno od najpoznatijih imena bugarske pop scene.

Tijekom karijere objavila je niz hitova te surađivala s međunarodnim producentima i autorima. Za Eurosong 2026. odabrana je putem bugarskog nacionalnog izbora “Natsionalna Selektsiya”, gdje je pobijedila kombinacijom glasova publike i stručnog žirija.

