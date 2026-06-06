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ŠARENO I LEPRŠAVO /

Centar Čakovca pretvorio se u modnu pistu: Međimurke izvukle ljetne krpice i vratile ljeto u grad

Centar Čakovca pretvorio se u modnu pistu: Međimurke izvukle ljetne krpice i vratile ljeto u grad
Foto: Zlatko Vrzan/eMedjimurje
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Sunčano vrijeme i ugodne temperature izmamili su brojne Čakovčanke i Čakovčane u središte grada, gdje je još jedna subotnja špica pretvorena u pravu modnu pozornicu na otvorenom. Posebnu pozornost plijenile su dame koje su birale odjevne kombinacije u toplim, ljetnim tonovima.

Lepršave haljine, šarene košulje i vedre boje unijele su dašak romantike i elegancije na gradske ulice, dok su brojni prolaznici uživali u šetnji, druženju i ispijanju kave na terasama. Tko je sve privukao poglede na čakovečkoj špici, pogledajte u fotogaleriji Zlatka Vrzana i portala eMedjimurje.

6.6.2026.
13:35
Hot.hr
Zlatko Vrzan/eMedjimurje
čakovecšpicaLjetoModne Kombinacije
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