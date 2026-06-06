Molitelji opet na Trgu: Nakon krunice ovoga puta je uslijedila i procesija, a s druge strane kontraprosvjed

Na najvećem zagrebačkom trgu i jutros su se okupili molitelji, kao i u drugim većim gradovima, koji, između ostaloga, mole za čednost u odijevanju, da postanu duhovni autoriteti u obitelji i prestanak pobačaja.

Nakon molitve krunice na Trgu bana Josipa Jelačića uslijedila je marijanska procesija ulicama do bazilike Srca Isusova, gdje je služena sveta misa. Ovo je ujedno i prva marijanska procesija u sklopu pet prvih subota.

S druge strane su se pojavili kontraprosvjednici s transparentima "Muževni budite i preuzmite odgovornost za svoje ponašanje", "Sekularizacija nije diskriminacija", "Pravo na siguran pobačaj spašava život" i "Klečavci - muškarci koji mrze žene".

Molitelji su se okupili i u Šibeniku, a kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji