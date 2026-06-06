FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POD BUDNIM OKOM POLICIJE /

Molitelji opet na Trgu: Nakon krunice ovoga puta je uslijedila i procesija, a s druge strane kontraprosvjed

Molitelji opet na Trgu: Nakon krunice ovoga puta je uslijedila i procesija, a s druge strane kontraprosvjed
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1 /38
VOYO logo

Na najvećem zagrebačkom trgu i jutros su se okupili molitelji, kao i u drugim većim gradovima, koji, između ostaloga, mole za čednost u odijevanju, da postanu duhovni autoriteti u obitelji i prestanak pobačaja. 

Nakon molitve krunice na Trgu bana Josipa Jelačića uslijedila je marijanska procesija ulicama do bazilike Srca Isusova, gdje je služena sveta misa. Ovo je ujedno i prva marijanska procesija u sklopu pet prvih subota.

S druge strane su se pojavili kontraprosvjednici s transparentima "Muževni budite i preuzmite odgovornost za svoje ponašanje", "Sekularizacija nije diskriminacija", "Pravo na siguran pobačaj spašava život" i "Klečavci - muškarci koji mrze žene". 

Molitelji su se okupili i u Šibeniku, a kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji

 

6.6.2026.
8:55
Dunja Stanković
Sanjin Strukic/PIXSELL
MoliteljiKrunicaKlečavciTrg Bana Josipa JelacicaZagreb
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija