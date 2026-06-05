Mlada gimnastičarka privedena nakon sukoba s dečkom, a ime joj već vežu uz olimpijski skandal

Rumunjsku sportsku javnost potresla je vijest o privođenju jedne od najtalentiranijih gimnastičarki, Sabrine Voinee, pod sumnjom da je fizički napala dečka i kolegu iz reprezentacije, Șerbana Cotîrlă. Incident je posljednji u nizu kontroverzi koje prate karijeru devetnaestogodišnjakinje čiji iznimni uspjesi često ostaju u sjeni problematičnog ponašanja.

Prema izvještajima stranih medija, incident se dogodio u sportskom kompleksu Lia Manoliu u Bukureštu. Sukob je, kako se navodi, izbio nakon što je Šerban Cotîrlă rekao Sabrini Voinei da te večeri ne može izaći s njom. Njezina reakcija bila je burna, a verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički napad tijekom kojeg ga je, prema tvrdnjama, udarala rukama.

Kako navodi Știrile Pro TV, u srijedu je policija zaprimila prijavu 19-godišnjeg mladića koji je naveo kako je, dok se nalazio u sportskom kompleksu, navodno fizički napadnut od strane 19-godišnje djevojke. Prema policijskom priopćenju, do incidenta je došlo tijekom spontanog sukoba, pri čemu je mlada žena, prema navodima prijave, udarala mladića dlanovima i šakama.

Ozlijeđeni mladić podnio je prijavu policiji te je informiran o mogućnosti izdavanja proširenog naloga za zaštitu, no tu je mjeru odbio. Iako su mu ponuđene zaštitne mjere, odlučio je ne zatražiti zaštitni nalog, navodi DGPMB.

Istraga je u tijeku, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti događaja te poduzimati potrebne zakonske radnje.

Prema navodima, sličan sukob navodno se dogodio i kod recepcije hotela unutar istog sportskog kompleksa. Cotîrlă tijekom incidenta nije uzvraćao, već je slučaj prijavio policiji. Liječničkim pregledom utvrđeno je da je zadobio ozljede, dok se navodi i da bi cijeli događaj mogli potvrđivati nadzorni videozapisi. Policija je potvrdila intervenciju, ali bez objave identiteta sudionika.

Iako iza sebe ima značajne sportske uspjehe, karijera Sabrine Voinee nije bila lišena skandala. Posebnu pažnju izazvao je slučaj s Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Tada je rumunjski savez uložio žalbu na sudačku odluku kojom je Voinei oduzet 0,1 bod u finalu na parteru zbog navodnog izlaska izvan strunjače. U Rumunjskoj su tvrdili da ju je ta kazna koštala olimpijske medalje, što je pokrenulo višemjesečne žalbene postupke. Krajem 2025. godine njezino se ime ponovno našlo u središtu pozornosti nakon teških optužbi koje je iznijela kolegica Denisa Golgotă. Ona je javno progovorila o navodnom psihičkom maltretiranju i prijetnjama unutar ekipe. Portal Golazo je, pozivajući se na izvore iz saveza, objavio da su neke prijave bile usmjerene protiv Voinee, tvrdeći da je stvarala lošu atmosferu i prijetila nasiljem.

Sabrina Maneca-Voinea, rođena četvrtog lipnja 2007., smatra se velikom nadom rumunjske gimnastike. Njezina majka i trenerica je Camelia Voinea, bivša gimnastičarka koja je s rumunjskim timom osvojila srebro na OI 1988. Talentirana Sabrina je na EP-u 2023. osvojila broncu na parteru, da bi godinu kasnije u Riminiju uzela dva srebra, na gredi i parteru. No, polemike su izazvale i optužbe na račun njezine majke, koju su bivše gimnastičarke optuživale za verbalno zlostavljanje i sporne metode rada. Istraga je na kraju rezultirala suspenzijom Camelije Voinee.