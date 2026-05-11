Olimpijska prvakinja zaluđuje fanove objavama: Mnogi je zovu najljepšom sportašicom svijeta

Britanska atletičarka Keely Hodgkinson posljednjih je godina izrasla u jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske atletike, potvrđujući status vrhunske sportašice rezultatima na stazi, ali i sve većim utjecajem izvan sportskih okvira. Olimpijska pobjednica na 800 metara danas predstavlja spoj sportske izvrsnosti, komercijalne vrijednosti i snažne medijske prisutnosti.

Hodgkinson je međunarodnu afirmaciju stekla još kao tinejdžerica osvajanjem srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, dok je u Parizu 2024. napravila iskorak prema samom vrhu osvojivši olimpijsko zlato dominantnim nastupom u finalu. Uz olimpijska odličja, u karijeri je osvojila niz europskih i svjetskih medalja, a početkom 2026. dodatno je učvrstila svoj status oborivši svjetski dvoranski rekord na 800 metara.

Kontinuitet vrhunskih rezultata donio joj je i priznanje BBC-jeve sportske ličnosti godine, dok je njezin utjecaj sve izraženiji i u marketinškom te lifestyle segmentu sporta. Posebnu pažnju privlači način na koji uspješno balansira profesionalnu karijeru i javni imidž, gradeći prepoznatljiv identitet moderne sportske zvijezde.

Osim sportskim ostvarenjima, 24-godišnja Britanka posljednjih godina postala je i jedno od zaštitnih lica modne i komercijalne industrije. Redovito se pojavljuje na modnim događanjima i surađuje s vodećim svjetskim brendovima, dok njezin profil na Instagramu prati više od 600 tisuća ljudi. Njezine objave često ostvaruju veliku interakciju, a publika osim sportskih rezultata prati i njezin stil, javne nastupe te svakodnevni život.

Veliki globalni brendovi poput Nikea, Omege i Vitalityja prepoznali su njezin tržišni potencijal, a dodatni iskorak napravila je potpisivanjem suradnje s prestižnom američkom agencijom WME Sports, koja zastupa neka od najvećih imena svjetskog sporta.

