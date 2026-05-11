Tehnički direktor Red Bulla otkrio plan koji bi mogao promijeniti sezonu

Red Bull je tijekom Velike nagrade Miamija pokazao vidljiv napredak u performansama bolida, što je dodatno potvrdio i Max Verstappen izjavom kako momčad napokon vidi “svjetlo na kraju tunela”. Iako konačno peto mjesto u utrci nije u potpunosti odražavalo stvarni potencijal momčadi, analiza tempa pokazala je kako je Red Bull bio znatno konkurentniji nego tijekom prva tri trkaća vikenda sezone 2026.

Ključnu ulogu u tom napretku imalo je rješavanje problema u sustavu upravljanja, ali i novi aerodinamički paket nadogradnji koji uključuje značajno redizajnirane bočne usisnike te novu podnicu bolida. Za razliku od prvih nadogradnji predstavljenih tijekom Velike nagrade Japana, koje prema Verstappenovim riječima nisu donijele gotovo nikakvu razliku, paket iz Miamija ispunio je očekivanja tehničkog odjela momčadi.

Tehnički direktor Red Bulla Pierre Wache za Motorsport potvrdio je kako su podaci s piste u skladu s projekcijama iz simulacija te naglasio da je dodatni iskorak ostvaren i zahvaljujući korekcijama u upravljačkom sustavu, što je Verstappenu ponovno omogućilo agresivniji pristup vožnji i stabilniji osjećaj u bolidu.

Istodobno, konkurentski Mercedes već je najavio značajan razvojni paket za Veliku nagradu Kanade u Montrealu, no Red Bull zasad neće odgovoriti jednako opsežnim promjenama. Prema riječima Wachea, momčad će u Kanadu donijeti tek manje tehničke modifikacije, dok je glavni razvojni fokus usmjeren prema europskom dijelu sezone.

Jedan od glavnih prioriteta Red Bulla ostaje smanjenje mase bolida RB22. Momčad je u Miamiju već uspjela reducirati višak težine s 12 na šest kilograma, a cilj je u naredna dva mjeseca oba bolida dovesti na minimalnu dozvoljenu masu prema FIA pravilniku, koja za sezonu 2026. iznosi 768 kilograma.

Wache je pritom potvrdio kako se nova faza smanjenja težine očekuje do utrke u Austriji, što bi Red Bullu trebalo omogućiti dodatni rast konkurentnosti tijekom drugog dijela prvenstva.

Nakon zahtjevnog ulaska u sezonu, unutar momčadi vlada dojam kako je najteže razdoblje iza njih. Tehnički sektor bio je pod značajnim pritiskom zbog slabijih početnih rezultata, no prvi konkretni pomaci sada sugeriraju da je Red Bull napokon krenuo u stabilizaciju forme i povratak u borbu za vrh poretka.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon tri godine ima osminu finala Mastersa, slijedi okršaj s 15. igračem svijeta