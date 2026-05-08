Verstappen otkrio kako su mu se prioriteti promijenili

Nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen posljednje je vrijeme veoma nezadovoljan stanjem u Formuli 1, no privatnim životom ne može biti sretniji.

Verstappen i njegova djevojka Kelly Piquet prošle su godine dobili svoje prvo zajedničko dijete, kćer Lily, što mu je bilo ispunjenje sna. Nakon što je djevojčica nedavno proslavila prvi rođendan, nizozemski je vozač u rijetkom istupu za medije progovorio o očinstvu i promjeni prioriteta.

"Jednostavno je lijepo što sada možemo provoditi vrijeme zajedno. Utrke su zabavne i sjajne, ali lijepo je biti kod kuće“, izjavio je Verstappen za magazin People u razgovoru u kojem je priznao kako je oduvijek želio postati otac.

"Čini mi se da me jako voli, što je dobro. Puno vremena provodimo zajedno, daleko od javnosti, i to je baš slatko“, rekao je Verstappen o svojoj kćeri.

Osim jednogodišnje Lily, Verstappenova partnerica Kelly majka je i sedmogodišnje Penelope, u čijem životu Verstappen također aktivno sudjeluje.

U istom je razgovoru Verstappen priznao da s više razumijevanja gleda na stres koji roditelji proživljavaju dok im se djeca natječu u sportu poput Formule 1, ali i da su mu se prioriteti sada promijenili:

"Znam što želim. Znam da želim imati i privatno vrijeme, a sada se, naravno, nakon trkaćeg vikenda nastojim vratiti kući. Tome vjerojatno dajem malo veći prioritet nego prije“, rekao je četverostruki prvak Formule 1.

