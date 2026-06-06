Slovenac koji je rastužio Hrvatsku: 'Dolazimo kod vas na more. Prestiž je dobiti Vatrene'

Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon poraza od Belgije na Rujevici 2-0 ovog utorka u prijateljskoj utakmici, igra generalku za Svjetsko prvenstvo u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.

Uoči utakmice za Net.hr svoja razmišljanja dijeli Primož Gliha, bivši slovenski profesionalni nogometaš i reprezentativac, danas nogometni trener.

Glihino ime posebno odzvanja među hrvatskim navijačima zbog legendarne utakmice na Poljudu 1997. godine, kada je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj postigao hat-trick u remiju 3-3, postavši tako jedan od rijetkih igrača kojima je to uspjelo protiv Hrvatske.

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Njegova analiza današnjeg stanja u hrvatskoj reprezentaciji, odnosa snaga i motivacije u susjedskom derbiju, njegov pogled na očekivanja od Hrvatske na SP-u i prvu utakmicu protiv Engleske, nudi jedinstven pogled na nogomet s obje strane granice.

Hrvatska ima generalku baš sa Slovenijom. Što možemo očekivati od Hrvatske i Slovenije?

"Gledajte, to je prijateljska utakmica u kojoj čak u jednu ruku je dobro da se odigra rezultatski ne baš pozitivno, jer onda se to nekako drugačije odrazi na igrače. Igrači dobiju onda više želje, volje, motivacije. Jer, prijateljske utakmice kad se pobjeđuju, to nije baš najbolje. Jer, dobro je kad za SP imaš dodatnu motivaciju, dodatnu energiju, dodatni strah, a kad se u prijateljskim utakmicama ne pobjeđuje, onda se sve navedeno samo od sebe stvori kod igrača. Bit će to jedna rutinska utakmica u kojoj trebaš kao igrač gledati da se ne ozljediš, to je prva stvar, a druga da odigraš utakmicu da bi ti sebe postavio u kontekst izbornika, da može ozbiljno razmišljati na tebe na SP-u, osim nekih iskusnih starijih igrača koji taj status već imaju i imaju ga stalno", govori u uvodu Primož Gliha.

Poraz koji je dobrodošao

Hoćete reći da poraz Hrvatske od Belgije nije loš?

"Ne, nije loš. Jer znate kako je... Kad pobjeđuješ, ti ne vidiš svoje greške, a kad izgubiš, kritika stiže pristojno i drugačije. Gledaš na takvu utakmicu s pravim očima. Pokazuje ti gdje su ti minusi, što možeš, a što ne možeš".

Generalka sa susjedima: 'Uvijek je dobro pobijediti susjeda'

Što očekujete od Slovenije i Boštjana Cesara, izbornika vaše nogometne selekcije?

"Nije to bitna utakmica za Sloveniju. To je ipak prijateljska utakmica protiv Hrvatske u kojoj rezultat nije toliko bitan i ne ide, ne stvara neku lošu atmosferu. Jer, kad ti izgubiš protiv Hrvatske minimalno, to ti je neki dobar alibi. Ipak je Hrvatska Hrvatska. S druge strane, ako imaš pozitivan rezultat, možeš se na njega osloniti i daje ti mogućnost da ti mirno čekaš rujan i kvalifikacije."

Je li Zlatko Dalić dobro birao kad se odlučio da u generalki za SP igra baš protiv Slovenije?

"Znate kako je, te prijateljske utakmice se dogovaraju ili odlučuju o tome s kim ćeš igrati malo i po tome u kakvim ste odnosima s nekom reprezentacijom i Savezom. Sloveniji će utakmica biti motiv, a Hrvatska će to rutinski odrađivati", kaže Gliha.

Jeste li vi i vaša generacija protiv Hrvatske bili posebno motivirani?

"Mi smo igrali s Talijanima neodlučeno, kad su oni došli sa SP-a 1994. baš u SAD-u, onda kad je Baggio promašio penal protiv Brazila u finalu. Bilo je 1-1. Kad igraš sa susjedima, a pogotovo s Hrvatima, to je dodatni motiv. Znate, mi Slovenci dolazimo na more, ovo-ono i to je neki prestiž i susjedski derbi. U susjedskom derbiju uvijek je dobro pobijediti susjeda".

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Hrvatska na Svjetskom prvenstvu

Kakva su vaša očekivanja od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi?

"Vrlo zanimljivo pitanje. Hrvatska uvijek radi dobro smjenu generacije, što je u velikim reprezentacijama veliki problem, a pogotovo u malim reprezentacijama i kod malih zemalja, da budem točniji i precizniji. Ništa ne možeš prejudicirati, zato što ste vi vrlo iskusni. E sad, koliko ste fizički i biološki sposobni, to će pokazati samo SP."

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Što bi po vama bio uspjeh za Hrvatsku na SP-u?

Za Hrvatsku je vrlo bitno ići u daljnji krug. To je obaveza, jer su u skupini tri reprezentacije koje vama više-manje leže, a na SP-u dalje idu tri iz skupine. Ali, uvijek se to dokazuje na samom terenu, teren uvijek pokaže istinu. Vrlo je bitno i vrlo povoljno za vas da prvu utakmicu igrate s Englezima, gdje će biti puno motiva. Kad igraš protiv velikih reprezentacija, tu je izbornik manji faktor jer su igrači vrlo, vrlo motivirani. Ako u prvoj utakmici na SP-u napravite dobar rezultat, onda te to nosi, a u drugoj i trećoj utakmici u skupini L igrate protiv Paname, odnosno Gane. Utakmica protiv Engleske pokazat će, u stvari, gdje vam je realno mjesto na SP-u."

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Uspjeh Bosne i Hercegovine i finale kao 'utopija'

Osim Hrvatske, na Svjetsko prvenstvo plasirala se i Bosna i Hercegovina, što je velik uspjeh za BiH kao naciju.

"Bosna je ostvarila veliki uspjeh što su pobijedili Talijane. To je veliki uspjeh. Kad se boriš na terenu protiv Talijana, ne boriš se samo protiv igrača, Italije, nego protiv institucije. Boriš se protiv mnogih koji su vrlo zainteresirani da Italija zbog ekonomskih razloga ide na Svjetsko prvenstvo. Oni su u tome uspjeli i to je njihov najveći uspjeh, a sve što sad naprave dalje, njima je to samo plus i bonus na sve ostvareno", naglasio je.

Ajmo sad malo sanjati. Zatvoriti oči i zamisliti finale Svjetskog prvenstva Hrvatska - Bosna i Hercegovina.

"Utopija. Utopija. Kratko i jasno", zaključio je Gliha kroz smijeh.

Iako finale susjeda ostaje u domeni snova, jasno je da će nastupi reprezentacija iz regije na svjetskoj smotri biti praćeni s velikim zanimanjem, a prijateljski okršaj u Varaždinu bit će savršena uvertira za ono što slijedi.