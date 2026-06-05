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[KVIZ] Ako pratiš svaku utakmicu naše nogometne reprezentacije, ovo će biti prelaka pitanja za tebe

[KVIZ] Ako pratiš svaku utakmicu naše nogometne reprezentacije, ovo će biti prelaka pitanja za tebe
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Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Koji je bio rezultat u legendarnoj četvrtfinalnoj utakmici protiv Njemačke na SP-u 1998.?

5.6.2026.
18:27
Webcafe.hr
Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Smatrate li se poznavateljem najvažnije sporedne stvari na svijetu i vjernim navijačem hrvatske nogometne reprezentacije? Od legendarne bronce u Francuskoj '98. do povijesnog srebra u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022., "Vatreni" su nam donijeli bezbroj trenutaka za pamćenje, slavlje i ponos. Generacije igrača ispisale su najljepše stranice hrvatskog sporta, a njihovi uspjesi urezani su u sjećanje cijele nacije. Ali, koliko dobro pamtite tko je bio ključni igrač u kojoj utakmici ili pod kojim smo izbornikom ostvarili najveće pobjede?

KvizKvizoviKviz ZnanjaHrvatska Nogometna ReprezentacijaNogometaši
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