[KVIZ] Ako pratiš svaku utakmicu naše nogometne reprezentacije, ovo će biti prelaka pitanja za tebe

Smatrate li se poznavateljem najvažnije sporedne stvari na svijetu i vjernim navijačem hrvatske nogometne reprezentacije? Od legendarne bronce u Francuskoj '98. do povijesnog srebra u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022., "Vatreni" su nam donijeli bezbroj trenutaka za pamćenje, slavlje i ponos. Generacije igrača ispisale su najljepše stranice hrvatskog sporta, a njihovi uspjesi urezani su u sjećanje cijele nacije. Ali, koliko dobro pamtite tko je bio ključni igrač u kojoj utakmici ili pod kojim smo izbornikom ostvarili najveće pobjede?