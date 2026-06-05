Del Piero o Svjetskom prvenstvu: 'Kakva šteta'

LEGENDARNI TALIJAN /

Legendarni talijanski reprezentativac Alessandro Del Piero trenutno boravi u Hrvatskoj, gdje je gost na Sunset Sports Festivalu u Zadru. U razgovoru s medijima prognozirao je koliko će daleko Hrvatska otići na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, ali je također otkrio kako je "veoma čudan osjećaj što Italije ondje ponovno neće biti”. Što je sve legendarni napadač imao za reći pogledajte u videu na vrhu teksta.