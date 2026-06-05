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EKSKLUZIVNO VJENČANJE /

Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju

Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Njihovo raskošno vjenčanje u Dubrovniku prije gotovo tri godine danima je punilo medijske stupce i društvene mreže, a danas su Jusuf i Emina Nurkić među poznatim gostima u Zadru

5.6.2026.
9:09
Hot.hr
Sime Zelic/PIXSELL
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Zadar je i ove godine domaćin Sunset Sports Festivala, jedinstvenog događaja koji okuplja vodeće ljude iz svijeta sporta, medija, tehnologije i biznisa. U Zadar su tako stigla brojna poznata imena, a među njima i poznati košarkaš Jusuf Nurkić (31) i njegova supruga Emina (29).

Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osim što ga ljubitelji košarke znaju kao istaknutog NBA igrača koji trenutno igra za Utah Jazz, mnogima je u pamćenju ostalo njegovo grandiozno vjenčanje u Dubrovniku održano prije gotovo tri godine.

Krajem srpnja 2023. godine, Jusuf Nurkić i njegova Emina pripremili su vjenčanje za pamćenje, a slavlje su uveličali i poznati glazbenici. Mladence i njihove drage goste u večer slavlja uveo je splitski glazbenik Petar Grašo (50), čija je romantična balada "Ako te pitaju" poslužila za prvi ples mladenaca, a onda je mikrofon u ruke uzeo srpski glazbenik Željko Joksimović (54).

Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Posebno pamtljiv je trenutak kada se mladencima preko videopoziva javio i legendarni Halid Bešlić te im otpjevao pjesmu "Miljacka".

"To je jedan od najzahtjevnijih projekata na koje smo radili, a moja tvrtka postoji već 15 godina. Projekt smo radili s još jednom tvrtkom iz Dubrovnika i to je doista bio posao za dvije agencije te je bila to prava produkcija", otkrila je za RTL Direkt tada Ines Nanić, voditeljica tvrtke zadužene za organizaciju tog raskošnog slavlja.

Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Lijepa Emina tada je domaću javnost osvojila svojom spontanošću i odlukom da udobnost stavi na prvo mjesto.

Umjesto neudobnih cipela na visoku potpeticu, mladenka je tada ulicama Dubrovnika hodala u japankama.

 

Jusuf Nurkić
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