Mladenci o kojima je pričala cijela Hrvatska: NBA košarkaš i supruga opet privlače pažnju
Njihovo raskošno vjenčanje u Dubrovniku prije gotovo tri godine danima je punilo medijske stupce i društvene mreže, a danas su Jusuf i Emina Nurkić među poznatim gostima u Zadru
Zadar je i ove godine domaćin Sunset Sports Festivala, jedinstvenog događaja koji okuplja vodeće ljude iz svijeta sporta, medija, tehnologije i biznisa. U Zadar su tako stigla brojna poznata imena, a među njima i poznati košarkaš Jusuf Nurkić (31) i njegova supruga Emina (29).
Osim što ga ljubitelji košarke znaju kao istaknutog NBA igrača koji trenutno igra za Utah Jazz, mnogima je u pamćenju ostalo njegovo grandiozno vjenčanje u Dubrovniku održano prije gotovo tri godine.
Krajem srpnja 2023. godine, Jusuf Nurkić i njegova Emina pripremili su vjenčanje za pamćenje, a slavlje su uveličali i poznati glazbenici. Mladence i njihove drage goste u večer slavlja uveo je splitski glazbenik Petar Grašo (50), čija je romantična balada "Ako te pitaju" poslužila za prvi ples mladenaca, a onda je mikrofon u ruke uzeo srpski glazbenik Željko Joksimović (54).
Posebno pamtljiv je trenutak kada se mladencima preko videopoziva javio i legendarni Halid Bešlić te im otpjevao pjesmu "Miljacka".
"To je jedan od najzahtjevnijih projekata na koje smo radili, a moja tvrtka postoji već 15 godina. Projekt smo radili s još jednom tvrtkom iz Dubrovnika i to je doista bio posao za dvije agencije te je bila to prava produkcija", otkrila je za RTL Direkt tada Ines Nanić, voditeljica tvrtke zadužene za organizaciju tog raskošnog slavlja.
Lijepa Emina tada je domaću javnost osvojila svojom spontanošću i odlukom da udobnost stavi na prvo mjesto.
Umjesto neudobnih cipela na visoku potpeticu, mladenka je tada ulicama Dubrovnika hodala u japankama.