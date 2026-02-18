FREEMAIL
sve razotkrio /

Nurkić šokantno o košarci u Bosni i Hercegovini: 'Bez sustava smo kao zemlja iz prošlog stoljeća'

Nurkić šokantno o košarci u Bosni i Hercegovini: 'Bez sustava smo kao zemlja iz prošlog stoljeća'
Foto: Profimedia

Na posljednjem EuroBasket reprezentacija je zaustavljena u osmini finala

18.2.2026.
21:20
Sportski.net
Profimedia
Saga oko košarkaške reprezentacije Bosna i Hercegovina ponovno je aktualna, a u središtu je još jednom Jusuf Nurkić. Gostujući u emisiji NBA Arena na Arena Sportu, bez zadrške je progovorio o stanju u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, istaknuvši da se, unatoč godinama upozorenja, malo toga promijenilo.

Prema njegovim riječima, reprezentacija već gotovo tri desetljeća funkcionira bez jasnog i stabilnog sustava, kakav je standard u drugim državama regije. Podsjetio je i na ranije nesuglasice sa Savezom, od zahtjeva za transparentnijim radom do nedavne polemike oko korištenja fotografija igrača u promotivne svrhe.

„Svake godine ista priča, već 29 godina“, poručio je Nurkić, naglasivši kako mu politička simbolika nije prioritet, već stvaranje normalnih uvjeta za rad i nastup svih sportaša na državnoj razini.

Na posljednjem EuroBasket reprezentacija je zaustavljena u osmini finala, a Nurkić je tada, kaže, najviše inzistirao na zajedništvu i dojmu koji momčad ostavlja na parketu, da bude konkurentna i organizirana, a ne samo prolaznik na velikoj sceni.

Jusuf NurkićBosna I Hecegovina
