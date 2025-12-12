FREEMAIL
SJEĆATE LI SE OVOGA? /

Nokautirao je BiH košarkaša usred utakmice i ne kaje se: 'Nisam takav tip, ali to me koštalo'

Nokautirao je BiH košarkaša usred utakmice i ne kaje se: 'Nisam takav tip, ali to me koštalo'
Foto: Geoff Stellfox/getty Images/profimedia
Američkui košarkaš Draymond Green prije dvije godine je usred utakmice NBA lige između Golden State Warriorsa i Phoenix Sunsa nokautirao BiH kočarkaša Jusufa Nurkića.
1 /9
Američki košarkaš Draymond Green prije točno dvije godine, 12. prosinca 2023., usred utakmice Golden State Warriorsa, za koje je igrao, nokautirao je igrača  Phoenix Sunsa Jusufa Nurkića.

Za to je Green dobio suspenziju NBA lige, a nije pozvan ni u reprezentaciju SAD-a za Olimpijske igre na kojima su osvojili zlato.

Sada se osvrnuo na taj incident.

"Nisam tip koji se kaje. Mislim da kajanje nije prava riječ, ali taj jedan trenutak na koji bih se osvrnuo je scena s Jusufom Nurkićem. Taj trenutak me koštao prilike da osvojim treće zlato na Olimpijskim igrama", rekao je Green i dodao:

"Sjetim se toga i pomislim: Čovječe, to je baš grozno. Ali, kao što rekoh, ne živim životom u kojem ima kajanja".

U galeriji pogledajte kako je izgledao taj incident iz 2023. godine.

12.12.2025.
20:03
M.G.
Geoff Stellfox/getty Images/profimedia
Jusuf NurkićDraymond GreenNokautNba
