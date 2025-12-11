Dončić je sada sretan: 'Srpski div' stigao u Sloveniju i potpisao za novi klub

Nakon desetljeća provedenog u NBA ligi i kratkih epizoda u Turskoj i Kini, srpski košarkaški gorostas Boban Marjanović vratio se u regionalnu košarku. Potpisao je ugovor sa slovenskim prvoligašem Ilirijom, čime je njegov povratak u ABA ligu nakon gotovo deset godina postao služben. Dolazak igrača takvog profila predstavlja jedan od najzvučnijih transfera u regiji posljednjih godina.

Desetljeće u NBA ligi

Marjanović (36), visok impresivna 224 centimetra, proveo je gotovo cijelo desetljeće u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Karijeru preko Atlantika započeo je 2015. godine u San Antonio Spursima, a zatim je nosio dresove Detroit Pistonsa, Los Angeles Clippersa, Philadelphia 76ersa, Dallas Mavericksa i Houston Rocketsa.

U Sjedinjenim Američkim Državama nije bio poznat samo po visini, koja ga svrstava među najviše igrače u povijesti lige, već i po vedrom karakteru koji ga je učinio miljenikom navijača i medija. Ostat će upamćen i po simpatičnom potezu kada je u dresu Rocketsa namjerno promašio dva slobodna bacanja kako bi publici u Los Angelesu osigurao besplatnu piletinu u sklopu promocije sponzora. Nakon završetka NBA poglavlja 2024. godine, kratko je igrao za turski Fenerbahçe, a u Iliriju stiže iz kineskog kluba Zhejiang Lions.

Zvijezda Crvene zvezde i europska dominacija

Njegov dolazak u Ljubljanu podsjetnik je na dane europske dominacije prije odlaska u SAD. Vrhunac karijere dosegnuo je u dresu Crvene zvezde (2013. – 2015.), s kojom je osvojio naslov prvaka Srbije i ABA ligu. U sezoni 2014./2015. izabran je u prvu petorku Eurolige, postavivši rekorde natjecanja po broju skokova i "double-double" učinaka u jednoj sezoni. Uz to, tri je puta zaredom bio proglašen najkorisnijim igračem (MVP) srpske Superlige.

Više od košarkaša: Filmska zvijezda

Osim po košarkaškim vještinama, Marjanović je globalnu slavu stekao i izvan terena. Pojavio se u nizu filmova i serija, a najpoznatija mu je uloga u akcijskom hitu John Wick: Chapter 3 – Parabellum, gdje se upečatljivo borio protiv Keanua Reevesa. Glumio je i u Netflixovom filmu Hustle, kojeg su producirali Adam Sandler i LeBron James, čime je postao jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske košarke.

Dolazak Marjanovića predstavlja ogromno pojačanje za Iliriju, klub koji, prema navodima medija, podržava obitelj Dončić. Njegovo iskustvo i popularnost donijet će novu dimenziju ne samo klubu, već i cijeloj ABA ligi.

