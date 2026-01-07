FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDO ZALJUBLJENA /

Ljubi pola stoljeća starijeg muškarca, time se hvali na TikToku i baš je briga što se svi zgražaju

Ljubi pola stoljeća starijeg muškarca, time se hvali na TikToku i baš je briga što se svi zgražaju
Foto: Tiktok
Diana Montano (26) i njezin partner Ed (77) postali su internetska senzacija, no ne zbog uobičajenih razloga. Njihova ljubavna priča, koju dijeli čak 51 godina razlike, izazvala je lavinu reakcija, od divljenja do otvorenog gnušanja i prijetnji. Ipak, par iz San Diega tvrdi da su sretniji no ikad i da su uvrede s kojima se svakodnevno suočavaju samo buka u pozadini njihove, kako kažu, najstrastvenije i najintimnije veze dosad.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.1.2026.
9:51
Lorena Motik
Tiktok
LjubavParRazlika U GodinamaBizarno
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDO ZALJUBLJENA /
Ljubi pola stoljeća starijeg muškarca, time se hvali na TikToku i baš je briga što se svi zgražaju