Ljubi pola stoljeća starijeg muškarca, time se hvali na TikToku i baš je briga što se svi zgražaju
Diana Montano (26) i njezin partner Ed (77) postali su internetska senzacija, no ne zbog uobičajenih razloga. Njihova ljubavna priča, koju dijeli čak 51 godina razlike, izazvala je lavinu reakcija, od divljenja do otvorenog gnušanja i prijetnji. Ipak, par iz San Diega tvrdi da su sretniji no ikad i da su uvrede s kojima se svakodnevno suočavaju samo buka u pozadini njihove, kako kažu, najstrastvenije i najintimnije veze dosad.