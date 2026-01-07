FREEMAIL
JUTARNJI HOROR /

Tragedija u Slavoniji: Požar izbio u kući, pronađeno izgorjelo tijelo

Tragedija u Slavoniji: Požar izbio u kući, pronađeno izgorjelo tijelo
Foto: Rtl

Više informacija bit će poznato nakon obavljenog očevida

7.1.2026.
9:56
danas.hr
Rtl
PU vukovarsko-srijemska izvijestila je o požaru obiteljske kuće u Tovarniku u blizini Vukovara. Dojavu su zaprimili jutros u 4.43 sata 

Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo.

Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će provesti očevid i kriminalističko istraživanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Analitičar otkriva što bitka za Grenland znači za Hrvatsku: 'Članstvo nam je bilo jamstvo':

