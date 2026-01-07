Tragedija u Slavoniji: Požar izbio u kući, pronađeno izgorjelo tijelo

KAO GRČKA BOŽICA /
Više informacija bit će poznato nakon obavljenog očevida
PU vukovarsko-srijemska izvijestila je o požaru obiteljske kuće u Tovarniku u blizini Vukovara. Dojavu su zaprimili jutros u 4.43 sata
Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo.
Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će provesti očevid i kriminalističko istraživanje.
