Tragedija u Slavoniji: Požar izbio u kući, pronađeno izgorjelo tijelo

PU vukovarsko-srijemska izvijestila je o požaru obiteljske kuće u Tovarniku u blizini Vukovara. Dojavu su zaprimili jutros u 4.43 sata

Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo.

Nakon što se stvore uvjeti na mjestu događaja policija će provesti očevid i kriminalističko istraživanje.

