Prekrasan otok plaća 18.000 eura svima koji žele tamo živjeti: Ovo su uvjeti

Jeste li ikada maštali o tome da spakirate kofere i preselite se na slikoviti grčki otok, okruženi bijelim kućama, šarmantnom lukom i blistavim tirkiznim morem? Iako se to može činiti kao nedostižan san, zahvaljujući inicijativi malenog otoka Antikitere, mogao bi postati vaša stvarnost.

Smješten u Egejskom moru između Krete i Peloponeza, ovaj zapanjujući otok nudi toplu dobrodošlicu obiteljima i kvalificiranim radnicima, osiguravajući im besplatan smještaj, hranu i mjesečnu naknadu.

Što se točno nudi novim stanovnicima Antikitere?

U pokušaju da oživi svoju opadajuću populaciju, Grčka pridošlicama na Antikiteri nudi iznos od 500 eura mjesečno tijekom prve tri godine nakon preseljenja. Ukupno se radi o pozamašnoj svoti od 18.000 eura.

Otok nudi miran, ruralni način života, upotpunjen prekrasnim plažama i ugodnom grčkom klimom. Inicijativu je organizirala Grčka pravoslavna crkva s obližnje Kitere kako bi privukla pekare, ribare i obitelji s djecom.

Foto: Shutterstock

"Antikitera trenutno ima samo 45 stalnih stanovnika, tako da se radi o mirnoj i usko povezanoj zajednici", izjavio je Wayne Mills, voditelj operacija u međunarodnoj tvrtki za prijevoz Seven Seas Worldwide. "Posebno su željni privući mlade obitelji kako bi revitalizirali otok i vratili mladenačku energiju, tako da ćete bez sumnje biti iznimno popularni čim stignete!"

Kao odgovor na pad broja stanovnika i "odljev mozgova", brojne zemlje nude poticaje kako bi privukle nove stanovnike u određene regije. Većina stanovnika Antikitere starija je od 50 godina, a djece je vrlo malo. Predviđeno je da se kroz program naseli ukupno pet obitelji, a kandidati će prije odobrenja financijskog poticaja proći razgovor.

Prepreka na otoku Antikitera

Andrea Harhalakis, predsjednik otoka, izjavio je za grčke medije: "Trebamo mlade obitelji, dovoljno velike da Antikiteru učine živom i punom dječjih glasova".

Međutim, postoji i jedna prepreka. Iako će obitelji koje se žele preseliti moći birati novu kuću, nekretnine još nisu izgrađene zbog kašnjenja s papirologijom. Zbog toga Antikitera još nije primila nijednu obitelj kroz ovaj program. Zainteresiranima se savjetuje da za nove informacije o napretku izgradnje kontaktiraju turističku zajednicu otoka Kitere.

Foto: Shutterstock

Kakav je život na otoku Antikitera?

Otok, koji se prostire na svega dvadesetak četvornih kilometara, nudi autentičan doživljaj tradicionalnog grčkog otočkog života. Do njega se može doći trajektom s obližnjeg otoka Kitere ili iz luke Kissamos na Kreti, prenosi Mirror.

Tijekom zimskih mjeseci radi samo jedna mala trgovina koja prodaje osnovne namirnice i povrće. Ipak, otok je opremljen električnom energijom i ima pristup internetu, što omogućuje normalno funkcioniranje.

Otok bogate povijesti i prirodnih ljepota

Antikitera je svjetski poznata po mehanizmu iz Antikitere, drevnom grčkom analognom računalu koje datira otprilike iz razdoblja od 150. do 100. godine prije Krista. Ovaj složeni uređaj koristio se za predviđanje astronomskih položaja, pomrčina i drugih nebeskih događaja. Otkriven je 1901. godine u olupini broda uz obalu otoka i smatra se jednim od najvažnijih tehnoloških artefakata antike.

Osim toga, otok je cijenjen zbog svoje netaknute ljepote i divljih životinja. Antikitera služi kao ključna postaja za ptice selice na putu između Europe i Afrike, što je čini pravim rajem za promatrače ptica.

Unatoč trenutnim administrativnim izazovima, prilika za život na Antikiteri ostaje jedinstven poziv za sve one koji traže mir, bijeg od gradske vreve i priliku da postanu dio male, ali gostoljubive zajednice na jednom od skrivenih dragulja Egejskog mora.

