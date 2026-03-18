Dalićevo skriveno oružje: Klub objavio brutalne brojke hrvatskog napadača

Zlatko Dalić imat će slatke brige kojeg napadača povesti na Svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatski su napadači u odličnoj formi, od Ante Budimira i Franka Kovačevića preko Diona Drene Belje do Andreja Kramarića i Igora Matanovića.

Tu treba izdvojiti i Petra Musu kojeg je na svojim društvenim mrežama izdvojio i njegov klub FC Dallas. Petar u MLS-u ima sjajne brojke. Musa je prošloga vikenda upisao drugi hat-trick u klubu i tako postao prvi igrač u povijesti Dallasa s tim učinkom. Musa je ove sezone na pet golova čime je prvi na listi strijelaca u ligi.

Također, iz prošle sezone drži prvo mjesto za najviše golova u jednoj sezoni s 19. Zabio je u dvije sezone u Dallasu 35 golova što je najviše za jednog igrača u dvije sezone u klubu. Već je na četvrtom mjestu vječne liste strijelaca FC Dallasa, a vodeći je i po broju golova po utakmici s 0.58.

Petar Musa stat check:



• First player in club history with two hat tricks

• T-1st in MLS goals (5)

• Tied for most goals in an FC Dallas season (19)

• Most goals over two FC Dallas seasons (35)

• 4th all-time in FC Dallas regular season goals (39)

• FC Dallas leader in… pic.twitter.com/crKLAy1Czo — FC Dallas (@FCDallas) March 16, 2026

Dallas napominje i da je treći najbrži igrač u MLS-u sa sprintom od 35.3 km/h.

Musa je u odličnoj formi, a sigurno mu u korist ide i što mu je SAD domaći teren. Sigurno će Dalić ozbiljno razmotriti Musino ime kada bude radio popis za SP. Ukupno do sada ima osam utakmica za hrvatsku reprezentaciju i jedan pogodak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'