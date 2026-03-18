Dalićevo skriveno oružje: Klub objavio brutalne brojke hrvatskog napadača
Musa je prošloga vikenda upisao drugi hat-trick u klubu
Zlatko Dalić imat će slatke brige kojeg napadača povesti na Svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatski su napadači u odličnoj formi, od Ante Budimira i Franka Kovačevića preko Diona Drene Belje do Andreja Kramarića i Igora Matanovića.
Tu treba izdvojiti i Petra Musu kojeg je na svojim društvenim mrežama izdvojio i njegov klub FC Dallas. Petar u MLS-u ima sjajne brojke. Musa je prošloga vikenda upisao drugi hat-trick u klubu i tako postao prvi igrač u povijesti Dallasa s tim učinkom. Musa je ove sezone na pet golova čime je prvi na listi strijelaca u ligi.
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo
Također, iz prošle sezone drži prvo mjesto za najviše golova u jednoj sezoni s 19. Zabio je u dvije sezone u Dallasu 35 golova što je najviše za jednog igrača u dvije sezone u klubu. Već je na četvrtom mjestu vječne liste strijelaca FC Dallasa, a vodeći je i po broju golova po utakmici s 0.58.
Petar Musa stat check:— FC Dallas (@FCDallas) March 16, 2026
• First player in club history with two hat tricks
• T-1st in MLS goals (5)
• Tied for most goals in an FC Dallas season (19)
• Most goals over two FC Dallas seasons (35)
• 4th all-time in FC Dallas regular season goals (39)
Dallas napominje i da je treći najbrži igrač u MLS-u sa sprintom od 35.3 km/h.
Musa je u odličnoj formi, a sigurno mu u korist ide i što mu je SAD domaći teren. Sigurno će Dalić ozbiljno razmotriti Musino ime kada bude radio popis za SP. Ukupno do sada ima osam utakmica za hrvatsku reprezentaciju i jedan pogodak.
