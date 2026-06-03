Thompson najavio veliki koncert u dalmatinskom gradu: Obožavatelji odmah počeli s molbama

Popularni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) na svojem je Instagram profilu najavio novi veliki koncert na otvorenom, koji će se održati u Šibeniku na stadionu Šubićevac. Događaj je zakazan za 4. kolovoza 2026. godine, čime se pjevač i njegova publika pripremaju za proslavu jednog od najvažnijih državnih blagdana. Objava je odmah izazvala golemo zanimanje, a osim oduševljenja, u komentarima su se zaredale i brojne želje obožavatelja.

Koncert uoči Dana pobjede

Kako je navedeno u objavi, koncert će se održati "u danima kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja". Taj blagdan, koji se slavi 5. kolovoza, obilježava pobjedu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine i oslobođenje Knina. Koncert u obližnjem Šibeniku dan ranije služit će kao uvertira u središnju proslavu.

Thompson, poznat po svojim domoljubnim pjesmama i energičnim nastupima, karijeru je započeo tijekom Domovinskog rata hitom "Bojna Čavoglave" i od tada okuplja vjernu publiku na koncertima u Hrvatskoj i dijaspori. Prodaja ulaznica za šibenski spektakl, kako stoji u opisu, započinje u ponedjeljak, 8. lipnja.

'A kad će...?'

Objava je u kratkom roku potaknula brojne reakcije obožavatelja. Uz komentare podrške poput "Neka vide da nas ima!", mnogi su iskoristili priliku kako bi izrazili želju da Thompson nastupi i u njihovim gradovima. "Kad će Mostar?", "Kad će Vukovar u prodaju?", "Legendo, dođi u Čakovec!", "Tko će sve te godišnje iskemijat'?', samo su neke od poruka koje su se nanizale ispod objave.

Najnovija najava za Šibenik potvrđuje da Thompson nastavlja s velikim koncertnim aktivnostima, a reakcije publike jasno pokazuju da je svaki njegov novi nastup događaj koji se s nestrpljenjem iščekuje.