Iva Alilović o Thompsonovoj obitelji: 'Dok djeca lopova mogu sve, njihova ne mogu upisati fakultet'

Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometnog vratara Mirka Alilovića, podigla je prašinu na društvenim mrežama dugačkom i vrlo osobnom objavom u kojoj je stala u obranu svojih bliskih prijatelja, glazbenika Marka Perkovića Thompsona, njegove supruge Sandre Perković i njihove djece, sinova Šimuna i Ante te kćeri Dive Marije i Katarine.

U emotivnom istupu, Alilović je progovorila o, kako tvrdi, velikoj nepravdi koja se nanosi obitelji Perković, ističući njihovu skromnost, poštenje i tešku obiteljsku borbu koju vode daleko od očiju javnosti.

U svojoj objavi, Iva Alilović opisuje obitelj Perković kao "prekrasnu, zdravu, a nadasve normalnu" te ističe kako je Thompson puno više od svojih pjesama.

"Marko je istina, a Marko je i ljubav. Marko ne traži tuđe, Marko samo voli, poštuje i ne zaboravlja svoje", napisala je supruga Mirka Alilovića dodajući kako svog prijatelja iznimno cijeni jer je ostao dosljedan sebi "u moru izdajica".

Ipak, poseban naglasak stavila je na Markovu suprugu Sandru, svoju blisku prijateljicu koju opisuje kao istinsku heroinu i stup obitelji.

Otkrila je da je Sandra fakultetski obrazovana žena koja je zbog ljubavi napustila bogatu Kanadu i preselila se u Hrvatsku.

"Da Marko uz sebe nema tako poštenu i dobru suprugu, koja ga prati kroz cijeli njegov put i čvrsto stoji uz njega i njihovu obitelj... sasvim sam sigurna da ne bi bilo ni Marka", tvrdi Alilović te opisuje Sandrinu posvećenost bolesnom Anti Mihaelu o kojem je skrbila "bez dadilja, kuharica, čistačica i ikakve druge pomoći sa strane".

Upravo zbog toga, Alilović je zaključila kako bi upravo žene poput Sandre trebale biti uzor mladima, a ne "jeftine, vulgarne pojave s Instagrama".

U ovoj emocijama nabijenoj objavi, Iva navodi i kako djeca Perkovićevih trpe izravne posljedice zbog stavova koje njihov otac u javnosti zastupa.

"Djeca koja moraju skrivati tko im je otac kako ne bi bila vrijeđana i omalovažavana, kako bi mogli upisati željeni fakultet... i na kraju ga ne mogu upisati, unatoč talentu i znanju, samo zato što je otac MPT!" napisala je, uspoređujući njihovu situaciju sa "djecom lopova u Hrvatskoj" koja, prema njoj, mogu sve. Objava je izazvala brojne reakcije, većinom poruke podrške Ivi i obitelji Perković, no bilo je i onih koji su, iako osuđujući napade na obitelj, pozvali na glazbenikovu odgovornost za javno izrečene stavove.

