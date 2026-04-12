SPEKTAKL U NAJAVI? /

Thompson će opet zapjevati u Imotskom? Kruže nagađanja o velikom koncertu

Foto: Radio NU

Sve su glasnija nagađanja ponavljanja spektakla na stadionu Gospin dolac

12.4.2026.
15:30
Hot.hr
Radio NU
Prema pisanju Radija NU, sve su glasnija nagađanja da bi Marko Perković Thompson (59) ovog ljeta mogao ponovno stati na pozornicu stadiona Gospin dolac u Imotskom, gdje je i ranije okupljao desetke tisuća obožavatelja.

Kako navodi Radio NU koncert održan u kolovozu 2024. pod nazivom “Imotski ne zaboravi” bio je jedan od najvećih glazbenih događaja u Dalmaciji. Tada se na stadionu okupilo između 25 i 30 tisuća ljudi, a ulaznice su planule u samo nekoliko sati, što je potvrdilo koliki interes vlada za njegove nastupe.

Taj koncert ujedno je označio Thompsonov povratak na veliku pozornicu nakon dvogodišnje pauze. Publika je večer ispunila snažnom emocijom, uz zajedničko pjevanje i bakljadu, a uz njega su nastupili i Mate Bulić te Dražen Zečić, čime je događaj prerastao u pravi glazbeni spektakl.

Već dva dana poslije, Thompson je na istoj lokaciji održao i samostalni koncert, dodatno potvrdivši velik odaziv publike i kapacitet Imotskog za organizaciju velikih glazbenih događanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Problemi s gorivom neće ugroziti sezonu, Tonči Glavina tu vidi priliku za nas

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertImotskiKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
