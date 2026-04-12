Thompson će opet zapjevati u Imotskom? Kruže nagađanja o velikom koncertu

Prema pisanju Radija NU, sve su glasnija nagađanja da bi Marko Perković Thompson (59) ovog ljeta mogao ponovno stati na pozornicu stadiona Gospin dolac u Imotskom, gdje je i ranije okupljao desetke tisuća obožavatelja.

Kako navodi Radio NU koncert održan u kolovozu 2024. pod nazivom “Imotski ne zaboravi” bio je jedan od najvećih glazbenih događaja u Dalmaciji. Tada se na stadionu okupilo između 25 i 30 tisuća ljudi, a ulaznice su planule u samo nekoliko sati, što je potvrdilo koliki interes vlada za njegove nastupe.

Taj koncert ujedno je označio Thompsonov povratak na veliku pozornicu nakon dvogodišnje pauze. Publika je večer ispunila snažnom emocijom, uz zajedničko pjevanje i bakljadu, a uz njega su nastupili i Mate Bulić te Dražen Zečić, čime je događaj prerastao u pravi glazbeni spektakl.

Već dva dana poslije, Thompson je na istoj lokaciji održao i samostalni koncert, dodatno potvrdivši velik odaziv publike i kapacitet Imotskog za organizaciju velikih glazbenih događanja.

