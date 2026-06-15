Profesor i njegov partner ubili posvojenu bebu! Otkriveni uznemirujući detalji mučenja

Učitelj u srednjoj školi Jamie Varley (37) proglašen je krivim za ubojstvo posvojenog 13-mjesečnog Prestona Daveyja. Njegov partner John McGowan-Fazakerley (32) osuđen je za dopuštanje smrti djeteta, piše Sky News.

Sud je čuo da je Preston, "slatka i vesela" beba, primljen u bolnicu tri puta u četiri mjeseca nakon što ga je par posvojio u travnju 2023. godine.

Umro je u bolnici Blackpool Victoria 27. srpnja, nakon što je pretrpio kolaps i srčani zastoj.

Foto: Lancashire Police, PA Images/Alamy/Profimedia

Varley je medicinskom osoblju rekao da je ostavio dijete u kadi dvije ili tri minute i vratio se te ga pronašao potopljenog. Obdukcija je isključila utapanje kao uzrok smrti i utvrdila višestruke neslučajne unutarnje i vanjske ozljede. Uzrok smrti bio je akutna opstrukcija gornjih dišnih putova gušenjem predmetima umetnutim u usta.

Foto: Lancashire Police, PA Images/Alamy/Profimedia

(Jamie Varley)

Tužitelji su sudu rekli da je dijete rutinski zlostavljano, da su mu snimane nepristojne slike i videozapisi te da je seksualno zlostavljano i fizički napadano tijekom četiri mjeseca koja je proveo s parom.

'Izdali su ga'

Nakon osmotjednog suđenja na Krunskom sudu u Prestonu, porota je provela oko 14 sati razmatrajući presude. Varley je proglašen krivim za ubojstvo, dvije točke optužnice za napad penetracijom, pet točaka optužnice za okrutnost prema djetetu, teške tjelesne ozljede, seksualni napad na dijete. Kriv je i za snimanje pedofilskog sadržaja te distribuciju istog. Njegov partner proglašen je krivim za dopuštanje smrti djeteta, dvije točke optužnice za okrutnost prema djetetu i jednu točku optužnice za seksualni napad na dijete.

Foto: Lancashire Police, PA Images/Alamy/Profimedia

(John McGowan-Fazakerley)

Prestona Daveyja "izdali" su ljudi koji su ga trebali voljeti i brinuti se za njega, rekao je detektiv koji je vodio "potresnu" istragu njegovog ubojstva. Glavni inspektor Andy Fallows iz policije Lancashirea rekao je:

"Ova istraga, iako izuzetno tužna, imala je za cilj postići pravdu za malog dječaka kojeg su teško zlostavljale dvije osobe koje su ga trebale voljeti i brinuti se za njega. To je najveća pogreška u povjerenju. Izdali su ga. S ovim djetetom se okrutno postupalo, i to je zlo. Nema druge riječi za to. Svaka istraga koja uključuje smrt djeteta dovoljno je potresna, ali kada vidite okolnosti koje stoje iza ovoga i što se dogodilo tom malom dječaku tijekom tog četveromjesečnog razdoblja u kojem je bio pod skrbi Jamieja Varleyja i Johna McGowana-Fazakerleyja - stvarno je teško ne biti pogođen time".

'Jedan od najšokantnijih i najstrašnijih slučajeva'

Tužiteljica koja je radila na privođenju para koji je zlostavljao svoju posvojenu bebu pravdi reagirala je na današnje presude. Karen Tonge iz Krunskog tužiteljstva (CPS) rekla je:

"Ovo je bio jedan od najšokantnijih i najstrašnijih slučajeva s kojima sam se suočila u svojoj karijeri. Jamie Varley i John McGowan-Fazakerley imali su odgovornost brinuti se za bebu Prestona i štititi je. Prekršili su tu odgovornost i 13-mjesečni Preston je zlostavljan s mučnom lakoćom", rekla je i dodala:

"Teško je shvatiti kako su upravo ljudi koji su ga trebali voljeti mogli nanijeti tako mučnu fizičku i seksualnu štetu nevinom djetetu. Nijedno dijete ne bi trebalo proći kroz ono što je Preston prošao u posljednja četiri mjeseca svog kratkog života i ne mogu ni zamisliti koliki je danak to imalo na onima koji su voljeli Prestona. Moje misli ostaju s njima svima."

Prestona je Centar za socijalnu skrb oduzelo od majke putem naloga za hitnu skrb prije nego što su ga Varley i McGowan-Fazakerley posvojili.