Masovni skandal u vrtićima i školama: Zaposlenike istražuju zbog nasilja i silovanja djece

Veliki skandal otkriven je u Francuskoj gdje policija istražuje više od stotinu optužbi za zlostavljanje djece u desecima državnih vrtića i osnovnih škola."Nadzornici" u obrazovnim institucijama pod istragom su zbog nasilja, seksualnih napada i silovanja djece tijekom pauza za ručak, popodnevnih odmora i izvanškolskih aktivnosti, potvrdili su tužitelji.

Odvjetnici navode da su među silovanima i djeca od svega tri i četiri godine, prenosi Guardian.

Istragom su obuhvaćene ukupno 84 predškolske institucije, oko 20 osnovnih škola te 10 vrtića, potvrdila je glavna pariška tužiteljica Laure Beccuau.

Roditeljske udruge ističu da su godinama upozoravale na stravične zločine i borile se da se njihove optužbe shvate ozbiljno. Dodaju da su propusti kod zapošljavanja i provjere školskih djelatnika omogućili nastavak zlostavljanja.

Kaos u sustavu školskih nadzornika

"To je ogroman skandal", izjavio je Florian Lastelle, odvjetnik triju pariških obitelji koje su podnijele prijave zbog navodnih zlostavljanja njihove djece.

"Državni školski sustav je izvor ponosa u ovoj zemlji, ali nažalost u Francuskoj nije moguće reći da javna služba jamči sigurnost djece", dodao je.

Školski nadzornici su osobe koje paze na djecu tijekom ručka, odmora, popodnevnog odmora i izvanškolskih aktivnosti. Ponekad provode više vremena s djecom nego njihovi učitelji.

Nisu izravno zaposleni u školama ili ministarstvu obrazovanja, već ih zapošljava gradsko vijeće ili lokalne vlasti, često bez obuke ili stručnih diploma.

Inače, predškolski vrtić u Francuskoj je obavezan od treće godine života, a djeca od tri do 11 godina se svakodnevno susreću sa školskim nadzornicima.

Roditelji optužuju nadzornike da su vikali na djecu, gurali ih i čupali im kosu, uskraćivali hrani ili prisiljavali da jesu dok ne povraćaju. U najtežim slučajevima optužuju ih za seksualno zlostavljanje i silovanje.

Odvjetnik Louis Cailliez, koji zastupa dvije pariške obitelji, podnio je u veljači policijske prijave zbog navodnih silovanja njihove djece u vrtiću 2025. godine. U jednom slučaju, trogodišnju djevojčicu navodno je silovao školski nadzornik u školi na zapadu Pariza. U drugom slučaju, trogodišnjeg dječaka navodno je silovao isti nadzornik koji je premješten u drugu školu nakon pritužbi da je bio nasilan prema djeci.

Djeca trpe posljedice

Odvjetnik je opisao da se trogodišnji dječak jednog jutra toliko uznemirio pred vrtićem da je "pao u neku vrstu transa" i odbijao je ući. "Majka je bila u suzama, a ravnatelj je morao izaći kako bi natjerao dijete da uđe u školu. U to vrijeme nitko nije znao zašto", dodao je.

Istaknuo je da djeca imaju fizičke i psihološke posljedice te da pate od navodnog zlostavljanja.

Sljedećeg tjedna kreće suđenje nadzorniku optuženom da je seksualno zlostavljao petero djece u dobi između tri i pet godina u jednom pariškom vrtiću. Idućeg mjeseca očekuje se presuda u drugom slučaju 47-godišnjaka optuženog za seksualno zlostavljanje devet djevojčica u dobi od deset godina u Parizu.

Novi gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire pokrenuo je program vrijedan 20 milijuna eura za rješavanjem "velike disfunkcije" u gradskom sustavu nadzora škola.

"Ako je postojala kolektivna pogreška, to je bilo tretiranje ovih incidenata kao izoliranih slučajeva. Oni zapravo ukazuju na sustavni rizik, a možda čak i na sustavni kodeks šutnje", ustvrdio je za francuski Le Monde.

Između siječnja i travnja, pariško gradsko vijeće suspendiralo je 78 školskih nadzornika, uključujući 31 osumnjičenog za seksualno zlostavljanje.