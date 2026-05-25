Dječak (12) krenuo s prijateljima u ribolov: Pronađen mrtav s mokrim ručnikom vezanim oko vrata

Dječak (12) je pronađen mrtav na obali rijeke Vilaine nedaleko od centra grada Rennesa u nedjelju poslijepodne. Oko vrata mu je bio zavezan mokri ručnik. Francusko tužiteljstvo pokrenulo je istragu ubojstva kako bi se utvrdile okolnosti smrti djeteta. Ribar je čuo plač neidentificiranog djeteta oko 16.40 sati u blizini rijeke i pozvao policiju. Policija je potom pronašla tijelo u grmu.

"Mokri ručnik za kupanje bio je vrlo čvrsto vezan oko djetetova vrata", rekao je javni tužitelj Rennesa Frédéric Teillet za Le Parisien. Izvor iz policije rekao je kako je dječak možda bio dio skupine od trojice mladića koji su ranije zamolili ribara da im posudi mamac za ribolov. Majka žrtve također je istražiteljima rekla da je njezin sin otišao u ribolov s prijateljem. Što se sljedeće dogodilo, nije poznato. Otvorena je istraga o ubojstvu.

"Okolnosti događaja koji su doveli do smrti još uvijek treba utvrditi, a među pretpostavkama je i sudjelovanje treće strane“, nastavio je tužitelj. Odjel za organizirani i specijalizirani kriminal (DCOS) zadužen je za istragu. Prema Ouest-Franceu, organi za provođenje zakona još su bili na mjestu događaja u nedjelju navečer i tragali za svjedocima. U međuvremenu, za roditelje su se pobrinule hitne službe.