FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDARNI PAROVI /

Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče

Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče
×
Foto: RTL

Tijekom niza godina i sezona, Love Island započeo je brojne ljubavne priče i oduševio gledatelje diljem svijeta

25.5.2026.
14:47
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

'Love Island Adria' priprema se na Tenerifima, a prijave za najveći globalni dating show i dalje traju. Tijekom niza godina prikazivanja, ovaj ITV-jev hit iznjedrio je brojne ljubavne parove koji danas vode sretne obiteljske živote.

Srca diljem Velike Britanije, ali i svijeta, osvojili su Camilla Thurlow i Jamie Jewitt kada su se zaljubili tijekom Love Islanda. Od trenutka kada su se upoznali, Camilla i Jamie su nerazdvojni i uskoro će proslaviti deset godina ljubavi. Tijekom niza godina, ovaj par se vjenčao te su dobili troje djece.

Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče
Foto: RTL

Cara De La Hoyde i Nathan Massey još jedan su ljubavni par koji je iznjedrila britanska verzija Love Islanda. Zaljubili su se 2016. godine tijekom sudjelovanja u showu, gdje su se spojili na samom ulasku - i ostali nerazdvojni do danas. U Love Islandu su odnijeli pobjedu, osvojili gledatelje, ali i jedno drugo. Danas su u braku te su roditelji dječaka i djevojčice.

Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče
Foto: RTL

Predivnu priču imaju i Olivia Buckland i Alex Bowen. Poznati par danas priznaje da im je sudjelovanje u Love Islandu iz korijena promijenilo živote. Osim poslovnih prilika, upoznali su se i postali obitelj. Olivia i Alex danas su u braku i roditelji su dvoje djece.

Tijekom niza godina i sezona, Love Island započeo je brojne ljubavne priče i oduševio gledatelje diljem svijeta. Ekskluzivno na platformu Voyo stiže Love Island Adria, a ljubav će kandidati tražiti u vili na egzotičnim Tenerifima.

Prijave za ‘Love Island Adria’ i dalje su otvorene! Prijavi se na službenoj stranici Love Island Adria.

Love Island AdriaVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike