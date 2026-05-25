Love Island je tijekom godina prikazivanja iznjedrio dirljive ljubavne priče

'Love Island Adria' priprema se na Tenerifima, a prijave za najveći globalni dating show i dalje traju. Tijekom niza godina prikazivanja, ovaj ITV-jev hit iznjedrio je brojne ljubavne parove koji danas vode sretne obiteljske živote.

Srca diljem Velike Britanije, ali i svijeta, osvojili su Camilla Thurlow i Jamie Jewitt kada su se zaljubili tijekom Love Islanda. Od trenutka kada su se upoznali, Camilla i Jamie su nerazdvojni i uskoro će proslaviti deset godina ljubavi. Tijekom niza godina, ovaj par se vjenčao te su dobili troje djece.

Cara De La Hoyde i Nathan Massey još jedan su ljubavni par koji je iznjedrila britanska verzija Love Islanda. Zaljubili su se 2016. godine tijekom sudjelovanja u showu, gdje su se spojili na samom ulasku - i ostali nerazdvojni do danas. U Love Islandu su odnijeli pobjedu, osvojili gledatelje, ali i jedno drugo. Danas su u braku te su roditelji dječaka i djevojčice.

Predivnu priču imaju i Olivia Buckland i Alex Bowen. Poznati par danas priznaje da im je sudjelovanje u Love Islandu iz korijena promijenilo živote. Osim poslovnih prilika, upoznali su se i postali obitelj. Olivia i Alex danas su u braku i roditelji su dvoje djece.

Tijekom niza godina i sezona, Love Island započeo je brojne ljubavne priče i oduševio gledatelje diljem svijeta. Ekskluzivno na platformu Voyo stiže Love Island Adria, a ljubav će kandidati tražiti u vili na egzotičnim Tenerifima.

