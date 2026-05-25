Zvijezda Love Islanda Georgia Steel se zaručila: 'Loyal' djevojka napokon pronašla onog pravog

Prosidba na rajskoj plaži

Georgia je objavila dirljivu video snimku na kojoj 25-godišnji branič Ipswich Towna kleči na jednom koljenu na plaži Sandy Lane, okružen stijenama i obasjan posljednjim zrakama sunca. Uz snimku, presretna Steel je napisala: 'Milijun puta da! U ovom i u sljedećem životu. Još uvijek ne mogu vjerovati da ćemo zauvijek biti zajedno. Ti si sve o čemu sam sanjala i više, moja osoba.' Romantični trenutak popratila je pjesmom 'Can't Help Falling In Love With You'. Čestitke su odmah počele stizati od brojnih kolega iz svijeta realityja.

Turbulentan ljubavni put do sreće

Put do ljubavne sreće za Georgiju nije bio nimalo lak. Proslavila se u četvrtoj sezoni 'Love Islanda' 2018. godine, gdje je njezino uporno inzistiranje na odanosti postalo viralni hit, ali i predmet šala. Nakon showa, njezine veze su redovito završavale slomljenim srcem. Bila je u vezi sa Samom Birdom, kojeg je upoznala u vili, no veza je kratko trajala. Kasnije je doživjela veliku prevaru od strane bivšeg dečka Medija Abalimbe, poznatog kao 'nogometni prevarant', koji joj je ukrao tisuće funti. Ni povratak u show 'Love Island: All Stars' 2024. nije joj donio sreću; veza s Tobyjem Aromolaranom raspala se samo mjesec dana nakon završetka snimanja.

Novi život daleko od realityja

Glasine o romansi s Harryjem Clarkeom pojavile su se u rujnu 2024., nedugo nakon njezinog prekida s Tobyjem. Par je prvi put viđen kako flertuje u teretani, a vezu su službeno potvrdili na Instagramu u ožujku 2025. Čini se da je Georgia s novim zaručnikom okrenula potpuno novu stranicu, i to ne samo u ljubavnom životu. Nedavno se svjesno povukla iz svijeta reality televizije i posvetila novoj karijeri. Na oduševljenje mnogih, objavila je da je postala kvalificirana instruktorica pilatesa. 'Uštipnite me! Ne mogu vjerovati', napisala je tada.

Njezin predstavnik potvrdio je da je oduševljena novim putem, ističući kako su joj zdravlje, prehrana i dobrobit postali prioriteti. Čini se da je za Georgiju Steel ovo doista početak savršeno usklađenog novog poglavlja, u kojem je "vjerna" djevojka napokon pronašla mir i ljubav koju je tako dugo tražila.

