Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom: Evo kakvu je kaznu dobio

Bivši voditelj Hipodroma Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Uz to mora platiti novčanu kaznu od 40.000 eura i vratiti 450.000 eura koje je nezakonito zaradio.

Aferom je obuhvaćeno ukupno petero optuženika koje se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporabe položaja i ovlasti, produljeno kazneno djelo i kazneno djelo protiv javnog reda - počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je Kostanjevića teretio da je iz ustanove Upravljanje sportskim objektima zaštitarskoj tvrtki suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura. Pritom je, sumnjaju tužitelji, zaradio čak 450.000 eura.

Afera Hipodrom razotkrila je izvlačenje novca iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), konkretno vezano uz poslovanje zagrebačkog Hipodroma.

Sumnja se na fiktivno fakturiranje usluga i radova koji nikada nisu izvršeni na objektu Hipodroma, čime je novac sustavno izvlačen iz gradske ustanove. Šteta se procjenjuje na oko 1,8 milijuna eura.

Dvojica okrivljenika, otac i sin Slavko i Domagoj Galić, nagodili su se u travnju s Uskok-om. Nakon priznanja, Domagoj Galić je osuđen na dvije godine zatvora, a njegov otac na godinu i četiri mjeseca.

Uz to, svaki mora platiti 40.000 eura kazne.