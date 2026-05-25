FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZVLAČENJE NOVCA /

Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom: Evo kakvu je kaznu dobio

Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom: Evo kakvu je kaznu dobio
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

USKOK je Kostanjevića teretio da je iz ustanove Upravljanje sportskim objektima zaštitarskoj tvrtki suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura

25.5.2026.
14:57
Dunja Stanković
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivši voditelj Hipodroma Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. 

Uz to mora platiti novčanu kaznu od 40.000 eura i vratiti 450.000 eura koje je nezakonito zaradio. 

Aferom je obuhvaćeno ukupno petero optuženika koje se tereti za kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporabe položaja i ovlasti, produljeno kazneno djelo i kazneno djelo protiv javnog reda - počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK je Kostanjevića  teretio da je iz ustanove Upravljanje sportskim objektima zaštitarskoj tvrtki suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura. Pritom je, sumnjaju tužitelji, zaradio čak 450.000 eura. 

Afera Hipodrom razotkrila je izvlačenje novca iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), konkretno vezano uz poslovanje zagrebačkog Hipodroma. 

Sumnja se na fiktivno fakturiranje usluga i radova koji nikada nisu izvršeni na objektu Hipodroma, čime je novac sustavno izvlačen iz gradske ustanove. Šteta se procjenjuje na oko 1,8 milijuna eura.

Dvojica okrivljenika, otac i sin Slavko i Domagoj Galić, nagodili su se u travnju s Uskok-om. Nakon priznanja, Domagoj Galić je osuđen na dvije godine zatvora, a njegov otac na godinu i četiri mjeseca. 

Uz to, svaki mora platiti 40.000 eura kazne. 

Afera HipodromKosta KostanjevićUskokNagodba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike