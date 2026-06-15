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Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se godinama'

Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se godinama'
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Foto: RTL

Ne propustite - RTL Danas od 19 sati svakim radnim danom

15.6.2026.
13:13
danas.hr
RTL
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Voditelj i urednik Petar Pereža danas od 19 sati vodi svoju prvu središnju informativnu emisiju RTL-a. RTL Danas ovaj prekaljeni profesionalac vodit će uz kolegicu Ivanu Brkić Tomljenović. Ne propustite središnju informativnu emisiju RTL Danas svakim danom od 19 sati!

Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se godinama'
Foto: RTL

Petar Pereža pridružio se informativnom timu RTL-a, a od večeras stiže i na televizijske ekrane u voditeljskoj ulozi središnje informativne emisije RTL Danas. Pripremao se s puno fokusa, ali i mira kojeg je donijelo njegovo bogato karijerno iskustvo i podrška kolega iz redakcije RTL-a Danas.

Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se godinama'
Foto: Maja Bota Strbe

Teško mu je, kaže, izdvojiti jedno ime, jer podrška u ovim trenucima znači sve, a redakcija RTL Danas, kaže, diše kao jedno.

"Za mene je ovo prelazak u novu ekipu, novu energiju i sjajan tim profesionalaca koji me je dočekao s nevjerojatnom toplinom. Teško mi je izdvojiti samo jedno ime jer je cijela redakcija disala kao jedno u želji da mi olakša prve dane. Naravno, posebno mi znači što večeras u studio sjedam s Ivanom Brkić Tomljenović. Mi se poznajemo i cijenimo godinama, dijelili smo redakciju i prije, i sjediti pored takve profesionalke i prijateljice uistinu briše svaku tremu", priča Pereža o svojoj kolegici s kojom će voditi RTL Danas.

Petar Pereža večeras prvi put u RTL-u Danas! Otkrio s kim će voditi emisiju: 'Poznajemo se godinama'
Foto: RTL

Od svojih prvih novinarskih koraka pa sve do danas, Pereži je ostalo važno izvještavati iz svih dijelova Hrvatske - za svakog čovjeka u našoj zemlji. "Prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske, među ljudima koji se svakodnevno bore sa svojim izazovima i ostvaruju svoje uspjehe. Izvještavati iz svih dijelova Lijepe naše, a posebno onih pomalo zaboravljenih i zapostavljenih znači dati glas onima koji se često ne čuju! Upravo to informativnom programu daje dušu i vjerodostojnost. RTL Danas to radi sjajno i radujem se što ću biti dio te misije", priča Petar.

Ne propustite - RTL Danas od 19 sati svakim radnim danom!

Petar PerežaRtl DanasVoditelj
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