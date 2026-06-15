Petar Pereža otkrio s kim večeras vodi svoj prvi RTL Danas: 'Već se osjećam kao kod kuće'

Voditelj Petar Pereža danas će se prvi put pojaviti pred gledatelje RTL-a i otvoriti novo poglavlje svoje bogate televizijske priče. Njegov dolazak predstavlja mnogo više od promjene televizijske adrese. Riječ je o novom profesionalnom izazovu čovjeka koji je tijekom dva desetljeća rada izgradio reputaciju smirenog, pouzdanog i besprijekorno pripremljenog urednika i voditelja. Petar Pereža u redakciju RTL Danas donosi prepoznatljivu ozbiljnost i integritet, ali i novu energiju koju je pronašao u timu koji ga je od prvog dana prihvatio kao svog.

Što očekuje od svoje nove televizijske avanture, kako su ga dočekali kolege, koliko mu znači podrška obitelji te kako izgledaju posljednji sati uoči debija na RTL-u Danas, otkrio je u razgovoru za Net.hr. Iskreno je progovorio o svemu – od atmosfere pred kamerama i energije koja vlada iza njih, pa sve do najljepših trenutaka koji ga čekaju kod kuće, u krugu obitelji koja mu je najveća podrška.

Foto: RTL

Što vas je kod RTL-a najviše privuklo i uvjerilo da je ovo pravi sljedeći korak?

Privukla me jasna, moderna i iznimno dinamična vizija informativnog programa. Nakon dvadeset godina na jednom mjestu, čovjeku je potreban novi profesionalni izazov kako bi ostao kreativan i motiviran. RTL diše punim plućima, postavlja trendove i komunicira izravno s gledateljima, bez rukavica. Kada sam vidio s kakvom energijom pristupaju svakoj priči, znao sam da je ovo pravi trenutak i prava sredina za moj novi profesionalni ciklus.

​Kakva vam se čini energija i dinamika tima? Imate li već osjećaj da ste “kliknuli” s ekipom iza kamera?

​Energija je nevjerojatna, u redakciji se doslovno osjeća kreativan nemir i strast prema poslu. Klik s ekipom iza kamera dogodio se odmah u prvim sekundama. Televizija je timski sport; voditelji u studiju su samo vrh sante leda, a prava snaga leži u ljudima u režiji, montaži, snimateljima i novinarima na terenu. Moram priznat da su me svi su me prihvatili s toliko topline i profesionalizma da se već osjećam kao kod kuće.

​Što publika RTL-a može očekivati od vas – hoćete li donijeti nešto novo ili zadržati prepoznatljivi stil?

​Gledatelji od mene mogu očekivati ono zbog čega su mi i vjerovali svih ovih godina – maksimalnu točnost, provjerenu informaciju, mirnoću i ljudski integritet. To su vrijednosti od kojih nikada ne odstupam. Ipak, nova sredina i nova energija tima prirodno donose i jedan novi polet, tako da vjerujem da će publika vidjeti prepoznatljivi stil, ali u jednom svježem, dinamičnijem pakiranju.

Foto: RTL

​Koliko vam znači podrška kolega u periodu prilagodbe? Tko vas je najljepše dočekao?

​Podrška u ovakvim trenucima znači sve. Teško mi je izdvojiti samo jedno ime jer je cijela redakcija disala kao jedno u želji da mi olakša prve dane. Naravno, posebno mi znači što večeras u studio sjedam s Ivanom Brkić Tomljenović. Mi se poznajemo i cijenimo godinama, dijelili smo redakciju i prije, i sjediti pored takve profesionalke i prijateljice uistinu briše svaku tremu.

Kada se osvrnete na svoju karijeru, je li ovo jedan od hrabrijih poteza koje ste napravili?

​Svakako je jedan od najvećih zaokreta. Napustiti zonu komfora nakon dva desetljeća traži dozu hrabrosti, ali više od svega traži unutarnji mir i vjeru u vlastiti zanat. Ovaj potez je bio odraz želje za rastom i promjenom, i sretan sam što sam ga povukao.

Iza vas je velika profesionalna odluka – koliko vam je važna podrška supruge Morane?

​Morana je moj najčvršći oslonac i kompas u svemu što radim. Uglavnom sve velike životne i profesionalne odluke donosimo zajedno, kao tim. Kada se pojavila ova prilika, njezina je podrška bila trenutna i bezuvjetna.

​Dvadeset godina braka iza vas – je li ona vaš najiskreniji kritičar nakon emisije?

​Apsolutno. Morana me poznaje najbolje na svijetu i po mom pogledu ili tonu glasa u prve tri sekunde emisije zna kako se osjećam. Njezina kritika je uvijek dobronamjerna, izravna i nevjerojatno točna. Nema kod nje glume niti podilaženja, i to je ono što zaista cijenim.

Sinovi su sada već veći – kako gledaju na to što im je tata svakodnevno na televiziji?

​Toma i Šimun su sada već veliki momci i oni na moj posao gledaju vrlo zrelo. Njima to odavno više nije nikakva senzacija jer su odrasli uz televiziju, ali osjećam njihov ponos. Oni su moja velika podrška, a uoči ovog večerašnjeg starta na RTL-u, njihove smiješne poruke ohrabrenja dale su mi posebnu radost.

Foto: RTL

Nedavno ste dobili kćer – kako je ponovno prolaziti kroz pelene i neprospavane noći?​

Neki roditeljski refleksi očito nikada ne nestaju, nego samo odu u 'sleep mode' (smijeh). Istina je da je prošlo dosta vremena od zadnje pelene u našoj kući, ali čim je malena Mari Charbel stigla, sve se vratilo u sekundi, a sve to prolazimo s puno manje panike.

Kažu da kćeri posebno “omekšaju” očeve – prepoznajete li se u tome?

​U potpunosti! Kažu da kćeri imaju neku posebnu vrstu daljinskog upravljača za svoje očeve i moram priznati da je to živa istina. Nakon dvojice sinova, njezina pojava je unijela neku nevjerojatnu nježnost u naš dom i najbolji mogući filter za bilo kakav stres.

​U ovom intenzivnom tempu – kako izgleda vaš idealan obiteljski dan bez kamera i studija?

​Moj idealan dan počinje ranim bijegom u prirodu, bilo da je riječ o vikend šetnji na Sljeme ili dugoj šetnji uz more čim se domognemo naše Dalmacije. Priroda i zemlja me najbolje uzemljuju i pune pozitivnom energijom. Telefon na 'silent' i čisti, nepatvoreni mir s ljudima koje volim najviše na svijetu – to je moj idealan dan.