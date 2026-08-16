FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HEADKICK /

UFC ne prestaje pričati o ovom potezu Mahačeva: 'Moramo opet pogledati'

UFC ne prestaje pričati o ovom potezu Mahačeva: 'Moramo opet pogledati'
×
Foto: Imagn Images/ddp USA/Profimedia

Mahačev je od početka pokušavao nametnuti svoj ritam

16.8.2026.
12:27
Sportski.net
Imagn Images/ddp USA/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Islam Mahačev obranio je naslov UFC prvaka u velter kategoriji nakon što je u glavnoj borbi UFC-a 330 u Philadelphiji jednoglasnom odlukom svladao Iana Machada Garryja. Suci su meč bodovali 49:46, 49:46 i 48:47.

Rus je tako stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u, čime je postavio novi rekord organizacije i nadmašio legendarnog Andersona Silvu.

 

 

Mahačev je od početka pokušavao nametnuti svoj ritam, a već u prvoj rundi odveo je Garryja u parter. U drugoj je dodatno pojačao pritisak, a posebno se izdvojio atraktivan visoki udarac nogom u glavu kojim je ponovno srušio irskog izazivača.

UFC je taj potez odmah izdvojio na svojim službenim kanalima, a snimku je tijekom borbe ponovno objavio uz poruku: „Moramo opet pogledati ovaj headkick.“

Islam MakhachevUfc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike