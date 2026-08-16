UFC ne prestaje pričati o ovom potezu Mahačeva: 'Moramo opet pogledati'

Islam Mahačev obranio je naslov UFC prvaka u velter kategoriji nakon što je u glavnoj borbi UFC-a 330 u Philadelphiji jednoglasnom odlukom svladao Iana Machada Garryja. Suci su meč bodovali 49:46, 49:46 i 48:47.

Rus je tako stigao do 17. uzastopne pobjede u UFC-u, čime je postavio novi rekord organizacije i nadmašio legendarnog Andersona Silvu.

Had to see that headkick again 👀



[ #UFC330 is LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/87ipvfXl6e — UFC (@ufc) August 16, 2026

Mahačev je od početka pokušavao nametnuti svoj ritam, a već u prvoj rundi odveo je Garryja u parter. U drugoj je dodatno pojačao pritisak, a posebno se izdvojio atraktivan visoki udarac nogom u glavu kojim je ponovno srušio irskog izazivača.

UFC je taj potez odmah izdvojio na svojim službenim kanalima, a snimku je tijekom borbe ponovno objavio uz poruku: „Moramo opet pogledati ovaj headkick.“