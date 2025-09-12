Nacionalna kampanja RTL-a 'Promet nije igra': Naša je zadaća stvarati sigurnije okruženje

PODIZANJE SVIJESTI /

Početak školske godine donosi izazove na cestama, a ove će preko 35 tisuća prvašića diljem Hrvatske napraviti svoje prve samostalne korake i prometu, prema školi.

Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, RTL Hrvatska pokreće kampanju 'Promet nije igra' čiji je cilj podizanje svijesti o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, osobito učenika prvih razreda osnovne škole, ali i njihovih roditelja o tome kako se ponašati odgovorno u prometu.

Kampanja će se provoditi tijekom rujna na svim platformama RTL-a - od televizije i web portala preko društvenih mreža do posebnih događanja za prvašiće. A upravo su oni najranjivija skupina - mnogi od njih će na putu do i iz škole prvi puta samostalno sudjelovati u prometu.

Stoga je snimljena serija edukativnih promo spotova koji se obraćaju isključivo njima, na djeci razumljiv način, a emitirat će se na njihovu omiljenom kanalu, RTL Kockici.

Kampanja o sigurnosti djece u prometu 'Promet nije igra' još je jedan segment društveno odgovornog poslovanja RTL-a Hrvatske. Osim izvora informacija i zabave, RTL je i partner građanima - u edukaciji, prevenciji i osvještavanju.

Sigurnost djece u prometu ne tiče se samo njih i njihovih roditelja, već i svakog vozača, pješaka i cijelog društva. Naša je zajednička zadaća stvarati sigurnije okruženje u kojem djeca mogu odrastati bez straha, a RTL želi biti glas koji na to podsjeća.

'Kao medij imamo moć, ali i obvezu koristiti svoje kanale za teme koje nadilaze svakodnevicu. Ako svojim pričama i kampanjama možemo potaknuti promjenu ponašanja i podići svijest, onda ispunjavamo svoju najvažniju društvenu ulogu, a to je biti partner zajednici i čuvar vrijednosti koje vrijede za sve nas', istaknula je Ivana Brkić Tomljenović.

RTL, stoga, ima posebnu odgovornost u društvu - da bude više od promatrača, da ne bilježi samo stvarnost, već da aktivno potiče promjene na bolje. Mediji su ti koji svojim sadržajem mogu i moraju podsjećati na vrijednosti koje su temelj zdravog i sigurnog društva.