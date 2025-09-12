Opet se trese Banija, pogodio ih jak potres: 'Potmula grmljavina, mačka je mahnito trčala'

Jak potres pogodio je područje Gline. Kako javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) potres je bio jačine 3,3 stupnja po Richteru.

Epicentar potresa bio je oko tri kilometra jugozapadno od Gline, te otprilike 55 kilometara jugoistočno od Zagreba. Potres se dogodio na dubini od deset kilometara.

Korisnici aplikacije EMSC prijavljuju neugodna iskustva. "U Pokupskom potmula grmljavina i lagano podrhtavanje, možda 4 sekunde. Mačka je desetak sekundi prije mahnito trčala i sakrila se ispod kreveta, točno sam znala da bu potres", kaže korisnica.

"Osjetio se baš dobro, uz grmljavinu", piše korisnik. Potres se osjetio u susjednoj BiH, u Cazinu, kao i u Sisku.