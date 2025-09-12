Krivac u aferi Žalac priznao korupciju: Uplatio 272.000 eura i izbjegao zatvor!

Poduzetnik Marko Jukić u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na rad za opće dobro nakon što je priznao korupciju pri nabavi softvera za Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova, zbog čega je ranije sporazumno osuđena i bivša ministrica Gabrijela Žalac.

Presuda je donesena nakon što je Jukić priznao krivnju i sklopio sporazum s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Osuđen je na jedanaest mjeseci zatvora, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro.

"Presuda je rezultat sporazuma stranaka, budući da je osuđenik priznao krivnju za sve optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatio je 272 000 eura na ime povrata nepripadno pribavljene imovinske koristi, što ne isključuje pravo vjerovnika da u posebnom postupku potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti", izvijestio je EPPO.

Riječ je o istom slučaju u kojem je prije tri mjeseca bivša ministrica Žalac osuđena na dvije godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti te povrat 200.000 eura na ime naknade štete.

Kazneni postupak protiv preostala dva okrivljenika - bivšeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislava Petrica te poduzetnika Mladena Šimunca još uvijek traje.

Prema nalazima istrage, tijekom 2017. bivša ministrica je pokrenula nabavu informacijskog sustava te pogodovala poduzetnicima povećanjem procijenjene vrijednosti posla i provođenjem pregovaračkog postupka bez objave javnog poziva. Na kraju im je dodijeljen ugovor po nerealno visokoj cijeni od 1,73 milijuna eura.

Nakon što je u listopadu 2017. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila nabavu zbog kršenja zakona Jukić je, zajedno s bivšom ministricom i Šimuncom nastavio i 2018. poduzimati radnje s ciljem dodijele ugovora tvrtkama koje su povezane s njima, čime je Jukić pribavio korist od 272.000 eura, navodi EPPO.

