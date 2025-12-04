Lazio Tome Bašića izbacio Milan: Allegri Modrića uveo tek u samoj završnici
Pogodak odluke na Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni glavom u 80. minuti
Nogometaši Lazia i Bologne izborili su plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa.
Lazio je pobijedio Milan sa 1-0, dok je Bologna porazila Parmu sa 2-1.
Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera.
Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute.
Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je sa 2-1 pobijedila Parmu.
Gosti su poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio jon Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice.
Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.
Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma - Torino, te Fiorentina - Como.
Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana.
REZULTATI - osmina finala:
Bologna - Parma 2-1
Lazio - Milan 1-0
U srijedu:
Atalanta - Genoa 4-0
Napoli - Cagliari 9-8 11m (1-1)
Inter - Venezia 5-1
13. siječnja:
Roma - Torino
27. siječnja:
Fiorentina - Como
PAROVI ČETVRTFINALA:
Bologna - Lazio
Atalanta - Juventus
Inter - Roma/Torino
Napoli - Fiorentina/Como