Lazio Tome Bašića izbacio Milan: Allegri Modrića uveo tek u samoj završnici

Nogometaši Lazia i Bologne izborili su plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa.

Lazio je pobijedio Milan sa 1-0, dok je Bologna porazila Parmu sa 2-1.

Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute.

Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je sa 2-1 pobijedila Parmu.

Foto: Domenico Cippitelli/alamy/profimedia

Gosti su poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio jon Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice.

Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma - Torino, te Fiorentina - Como.

Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana.

REZULTATI - osmina finala:

Bologna - Parma 2-1

Lazio - Milan 1-0

U srijedu:

Atalanta - Genoa 4-0

Napoli - Cagliari 9-8 11m (1-1)

Inter - Venezia 5-1

13. siječnja:

Roma - Torino

27. siječnja:

Fiorentina - Como

PAROVI ČETVRTFINALA:

Bologna - Lazio

Atalanta - Juventus

Inter - Roma/Torino

Napoli - Fiorentina/Como