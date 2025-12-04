Talijani Modriću dodijelili prestižnu nagradu: Ugledna Gazzetta je o malo kome ikad ovako pisala

Nakon 'milijun' trofeja i individualnih nagrada, Luka Modrić i s 'četiri banke' nastavlja primati javne potvrde za svoju karijeru.

Ugledna Gazzetta dello Sport dodijelila je Luki nagradu "Legenda" na svojoj godišnjoj svečanosti Gazzetta Sports Awards, odajući počast njegovoj bezvremenskoj klasi.

"Sjajan četrdesetogodišnjak. To je Luka Modrić, tek pristigao u Milan kako bi upalio svjetla na San Siru i projicirao svoju bezvremensku klasu. Primjer, kaže se. I upravo ta riječ ostaje najtočnija za opisati hrvatskog veznjaka koji je odrastao pod bombama, a sazrio pod reflektorima Bernabeúa. Uzeo je za ruku Rossonere baš kao što godinama vodi i reprezentaciju, za koju je upisao već 194 nastupa i s kojom će sljedećeg ljeta igrati svoj peti Mundijal. Na posljednja dva bio je drugi i treći.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zdrav i snažan, čvrst i uvijek gladan: u Serie A odigrao je svih 13 utakmica za Milan i drugi je na ljestvici po minutaži. A to je što se tiče količine. A onda dolazi kvaliteta: 802 uspješna dodavanja, više od 90% onih koje je pokušao, 24 ključna dodavanja, 2 asistencije i jedan pogodak. Modrić je motor preporučenog Allegrijevog Milana koji je na vrhu ljestvice.

Preživio barbarstvo rata

Zovu ga Lukita, ali rođen je 1985. i preživio je barbarstvo rata na Balkanu, s djedom ubijenim i prisilnim izgnanstvom. Lukita je toliko mlad da je na pragu četrdesete rasplakao Bernabeú koji nije mogao zamisliti da ga više neće gledati na travnjaku četvrti Chamartín. A on je 2018. bio prvi koji je srušio duopol Messija i Ronalda koji je vladao Zlatnom loptom deset godina.

Inteligencija, klasa, karizma, osjećaj za igru, dodir — to su prvih pet kvaliteta koje nam padaju na pamet kad pomislimo na Modrića. Luka trči, dribla, asistira, vodi. Za domovinu, za Milan, za sebe. I za univerzalnu publiku, ne samo za onu Rossonera", objavila je Gazzetta na društvenim mrežama.