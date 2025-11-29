FREEMAIL
VJEČAN JE /

Talijani nahvalili Modrića: 'Nitko u Europi nije kao on, jedan je podatak nevjerojatan'

Talijani nahvalili Modrića: 'Nitko u Europi nije kao on, jedan je podatak nevjerojatan'
Foto: Alessio Morgese/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

'Modrić će 13. ligašku utakmicu zaredom započeti od prve minute'

29.11.2025.
12:44
Sportski.net
Alessio Morgese/dppi/shutterstock Editorial/profimedia
Milan će u subotu u sklopu 13. kola Serie A dočekati Lazio Maurizija Sarrija. Modrićev Milan nalazi se na drugom mjestu talijanskog prvenstva s dva boda manje od Rome. Lazio se nalazi na osmom mjestu, a talijanska Gazzetta dello sport nahvalila je Modrića uoči utakmice i istaknula ga kao ključnog u Milanovu pohodu na Scudetto.

"Luka zna kako uspjeti, U svojoj je karijeri osvojio sve i naviknut je na vrh tablice", piše novinar Andrea Ramazzotti. "Hrvatski genije s umom nogometnog računala pokušat će odvesti Crvene vragove na vrh tablice barem na noć". Gazzetta piše da će Modrićevo iskustvo presuditi, a očarani su kako Hrvat igra u kontinuitetu i s 40 na leđima.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr. 

"Modrić će 13. ligašku utakmicu zaredom započeti od prve minute, u 11. zaredom je odigrao 90 minuta, već je odigrao preko tisuću minuta u Serie A ove sezone, a nedavno je proslavio 30. rođendan", piše novinar Gazzette. 

"Čini se kao da su ovdje cijelu vječnost, Luka i Allegri su sve sredili u Milanellu i osvajanje Scudetta više nije samo iluzija", zaključuje tekst Gazzetta.

Luka ModrićSerie AAc Milan
