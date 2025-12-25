Pjesma bez koje je nemoguće zamisliti Božić nastala je u gradu koji je sravnjen sa zemljom

Za Ukrajince razoreni grad Pokrovsk, gdje se njihove trupe ovoga Božića bore s Rusima, budi asocijacije na jedno od najdugovječnijih kulturnih nasljeđa njihove zemlje - Pjesmu zvona (Carol of the bells), bez koje je danas gotovo nemoguće zamisliti Božić.

Mnogi poznaju tu ponavljajuću melodiju iz božićnog klasika Sam u kući i televizijske serije Ted Lasso, no ove zime za Ukrajince ona ima kud i kamo veće značenje jer je Pokrovsk usko povezan sa skladateljem te pjesme, Mikolom Leontovičem.

Leontovič nije, kako se općenito vjeruje, skladao tu božićnu pjesmu u Pokrovsku, no grad je imao ključnu ulogu u razvoju njegove glazbe i domoljubne ukrajinske politike zbog čega su ga Rusi prognali, a sovjetski agenti ubili 1921. godine.

Skladatelj je živio u Pokrovsku u prvom desetljeću 20. stoljeća, predavao je u glazbenoj školi i vodio zbog željeznih radnika. Tamo je crpio inspiraciju iz ukrajinskih narodnih tradicija. Pjesmu zvona će kasnije zasnovati na sezonskoj pjesmi zvanoj Ščedrik (Pokrovsk se smatra rodnim gradom Ščedrika), prenosi Politico.

Kako je nastala pjesma?

To je djelo usavršavao skoro dva desetljeća, od prve verzije 1901. do konačnog aranžmana 1919. godine.

"Leontovič je u Pokrovsk došao samo s torbom na leđima, ali upravo se tamo razvio kao skladatelj i privukao pozornost žandara dok se zalagao za prava radnika. Čak je pjevao Marseljezu s lokalnim zborom koji je vodio“, rekla je Larisa Semenko, autorica knjige "Naš tihi genije, Leontoviču“.

Dodaje da Pjesma zvona nikada nije bila samo božićna pjesma, već da ima političku dimenziju. "To je ukrajinska kulturna poruka svijetu, čestitka duboko ukorijenjene duhovnosti i otpornosti nacije suočene s prijetnjom. Istom prijetnjom s kojom se naša nacija bori i danas", poručila je.

Leontoviča se široko smatra herojem koji se prije jednog stoljeća svojom glazbom obračunao s Rusijom, baš kao što to Ukrajinci danas čine puškama, granatama i dronovima kako bi sačuvali svoj nacionalni identitet od ruskog razaranja.

Čim je njegova verzija Ščedrika premijerno izvedena u Kijevu 1916., vođa Ukrajinske Narodne Republike prepoznali su je kao potencijalni hit. Nova vlada odlučila je 1919. poslati nacionalni zbor na turneju po Europi s Leontovičevim zborskim pjesmama kako bi promovirala priznanje Ukrajinske Narodne Republike, kratkotrajnog pokušaja zemlje da se oslobodi od Moskve nakon Prvog svjetskog rata.

Svijet nije prepoznao novu naciju, ali Ščedrik joj je osigurao mjesto u globalnoj kulturi.

Oduševila svijet

Pjesma je čak i prije prijevoda bila hit diljem Europe i među kraljevima.

Prije europske turneje, pjevači ukrajinskog zborom orali su se evakuirati na zapad Ukrajine jer su boljševici zauzeli Kijev. Nakon europskog uspjeha, pjesmu su izveli u Kanadi i SAD-u.

Samo nekoliko mjeseci kasnije, na teritoriju Ukrajine, Bjelorusije, Armenije, Gruzije i Azerbajdžana boljševici su proglasili stvaranje novog carstva - Sovjetskog saveza.

"Ščedrik, koji je bio hit i uvijek se svirao kao bis, očarao je Europu i Ameriku te pomogao Ukrajincima da svijetu deklariraju svoju naciju i državu“, objasnio je istraživač i autor projekta "Bilješke Kamjanca i krila Ščedrika“ Anatolij Paladijčuk.

Godine 1936. američki skladatelj Peter J. Wilhousky napisao je engleske tekstove, adaptirajući Shchedryka u verziju poznatu na Zapadu kao Carol of the Bells za NBC-jevu radijsku izvedbu.

Ta je verzija izvedena u njujorškom Madison Square Gardenu pred 15.000 ljudi.

Leontovič, nažalost, nije dočekao da vidi svjetski uspjeh svoje skladbe. Pod izlikom borbe protiv bandita, sovjetska tajna služba ubila ga je 1921. u kući njegovih roditelja. Ukrajinci su istinu o njegovoj smrti saznali tek nakon otvaranja sovjetskih arhiva 1990-ih.

Povijest se ponavlja

"Baš kao što to čine na okupiranim teritorijima Ukrajine sada, ruske vlasti su vidjele prijetnju u ukrajinskoj kulturi. To je bio početak velikog terora protiv ukrajinskih boraca za slobodu, političara i prosvjetnih radnika. Leontovič je bio jedan od mnogih koji su ubijeni“, rekao je Semenko.

Gotovo 105 godina nakon Leontovičeve smrti, Rusija ponovno pokušava uništiti ukrajinsku nacionalnost. Dok borbe za Pokrovsk bjesne više od 18 mjeseci, Moskva tvrdi da ga je okupirala.

Ukrajinci s druge strane poručuju da su se njezine snage vratile u dijelove grada nakon povlačenja u studenom. Iz Kijeva kažu da su se male skupine ruskih vojnika infiltrirale kako bi se fotografirale sa zastavama u svrhu propagande, ali ustraju da ne kontroliraju u potpunosti grad.

Zapovjednik ukrajinske vojske, general Oleksandr Sirski objavio je da su u Pokrovsku u zadnjih nekoliko tjedana uspjeli preuzeti kontrolu nad oko 16 četvornih kilometara na sjeveru grada. Obećao je da će se Ukrajina nastaviti boriti za Pokrovsk i pojačati snage u razorenom gradu.

Pjesma Mikole Leontoviča i danas živi. Svakog Božića, novi aranžman Pjesme zvona ispunjava domove i koncerte dvorane diljem svijeta. "Ščedrik nije samo glazba, to je priča o otporu. Skladatelj je ubijen, ruski agenti gotovo su sabotirali parišku premijeru, a danas, usred rata kojim se želi izbrisati ukrajinska kultura, Ščedrik se još uvijek svira diljem svijeta", zaključuje ukrajinska novinarka Mariana Kirniak za Kyiv Independent.

