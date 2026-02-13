FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Kata je u pritvoru, svi traže Sadiju!

Kata je u pritvoru, svi traže Sadiju!
×
Foto: Rtl

Svi se nadaju da će uskoro Kata izaći iz pritvora

13.2.2026.
12:13
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mirjana želi hitno inspektora u Vrilu, sve kako bi Kata ostala u zatvoru. Ante ne vjeruje vračari i ne podržava suprugu u njezinim nastojanjima da ostavi Katu u zatvoru. Zora i Cvita posjetile su Katu u zatvoru, a uskoro im se pridružuje i Nikola. Svi se nadaju da će uskoro Kata izaći iz pritvora.

Kata je u pritvoru, svi traže Sadiju!
Foto: Rtl

Svemu se čudi i Rajka, koja s Teodorom i Jakovom priča o Katinom pritvoru. Tea vjeruje Mirjaninoj teoriji, a Ivica smatra da je njegov pokojni sin zaista nevin. Domazet i Badurina ponovno otvaraju temu njegovih ozljeda, no Toma šuti i govori da su sve samo ružne, stare uspomene. 

Šušnjari je teško, bez Ljube i Luce ne bi mogao održati kućanstvo, no ne želi tražiti Anku.

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Učenici u Križevcima sami proizvode sir, a imaju i 60 krava: 'Praktična nastava je praktična nastava'

Divlje PčeleRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx