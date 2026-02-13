Kata je u pritvoru, svi traže Sadiju!

Mirjana želi hitno inspektora u Vrilu, sve kako bi Kata ostala u zatvoru. Ante ne vjeruje vračari i ne podržava suprugu u njezinim nastojanjima da ostavi Katu u zatvoru. Zora i Cvita posjetile su Katu u zatvoru, a uskoro im se pridružuje i Nikola. Svi se nadaju da će uskoro Kata izaći iz pritvora.

Svemu se čudi i Rajka, koja s Teodorom i Jakovom priča o Katinom pritvoru. Tea vjeruje Mirjaninoj teoriji, a Ivica smatra da je njegov pokojni sin zaista nevin. Domazet i Badurina ponovno otvaraju temu njegovih ozljeda, no Toma šuti i govori da su sve samo ružne, stare uspomene.

Šušnjari je teško, bez Ljube i Luce ne bi mogao održati kućanstvo, no ne želi tražiti Anku.

