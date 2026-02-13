Holivudska bomba i sportski bog: Ljubavna priča puna strasti, suza, ali i vječne odanosti

Veljača je mjesec u kojem ljubav govori tiše, ali dublje. U danima koji vode prema Danu zaljubljenih – Sv. Valentinu, svakoga dana vam otkrivamo po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti. To su priče ispisane strašću, ljubavlju, nadom i lomovima.Neke su ljubavi uzdrmale svijet, neke su ganule srca milijuna obožavatelja, a neke su završile – u tišini i tragediji. Ovo je priča o Marilyn Monroe i Joeu DiMaggiju

Njihova ljubavna priča bila je veća od tračeva, reflektora i naslovnica koje su je pratile. Spoj glamurozne holivudske dive i ultimativnog američkog seks simbola i najveće sportske legende Amerike. Veza Marilyn Monroe i 12 godina starijeg Joea DiMaggia bila je poput filmskog scenarija, ispunjena vrtoglavom strašću, gorkim razočaranjima i, na kraju, bezvremenskom odanošću koja je nadživjela i slavu i tragediju.

Foto: Foto: Profimedia

Iako je njihov brak trajao samo devet turbulentnih mjeseci, njihova priča o ljubavi i neraskidivoj povezanosti i danas, desetljećima kasnije, nastavlja fascinirati svijet.

Sudar svjetova

Kada je Joe DiMaggio, slavni igrač New York Yankeesa, 1952. godine zamolio poznanika da mu ugovori spoj s Marilyn Monroe, on je bio nedavno umirovljena sportska ikona, a ona glumica na pragu zvjezdane slave.

Marilyn je bila skeptična.

"Očekivala sam napadnog sportskog tipa iz New Yorka, a umjesto toga upoznala sam ovog povučenog momka koji mi se nije odmah nabacivao. Tretirao me kao nešto posebno",

Foto: Ha/hollywood Archive/profimedia

Privlačnost je bila trenutačna i magnetska. Unatoč prividnim razlikama, oboje su potekli iz skromnih obitelji i vinuli se do samog vrha u svojim profesijama. Dijelili su tihi razumijevanje tereta slave. "Istina je da smo bili vrlo slični", povjerila se Marilyn. "Moj publicitet, kao i Joeova veličina, nešto je izvanjsko. Nema nikakve veze s onim što mi zapravo jesmo."

DiMaggio je bio opčinjen. Prema njegovim riječima, njihova fizička intimnost bila je epska. "Kada bismo se našli u spavaćoj sobi, bilo je to kao da se bogovi bore. Iznad nas su bili olujni oblaci i munje", prisjetio se.

No, osim strasti, on je cijenio njezinu inteligenciju i ranjivost, a ona je u njegovoj zaštitničkoj prirodi pronašla figuru oca koju nikada nije imala.

Brak koji je uzdrmao Ameriku

Nakon višemjesečnih razgovora o zajedničkoj budućnosti, par se vjenčao na tihoj ceremoniji u gradskoj vijećnici u San Franciscu 14. siječnja 1954. godine. Budući da su oboje iza sebe imali propale brakove, crkveno vjenčanje nije bilo moguće.

Foto: Topham Picturepoint/topfoto/profimedia

Marilyn, odstupajući od tradicije, nosila je elegantno tamnosmeđe odijelo s bijelim krznenim ovratnikom. Za vjenčanje poklonio joj je prsten od platine i 35 brušenih dijamanata. Na stepenicama gradske vijećnice dočekala ih je gomila novinara i obožavatelja. Vijest o vjenčanju procurila je iz filmskog studija.

Svoj medeni mjesec, koji je ujedno bio i DiMaggiovo poslovno putovanje, proveli su u Japanu. Tamo su se pojavile prve pukotine. Marilyn je dobila poziv da otputuje u Koreju kako bi nastupala za američke vojnike.

Foto: Profimedia

Oduševljeno je prihvatila, ostavivši novopečenog supruga samog u Japanu. Kada se vratila, ushićeno mu je rekla: "Nikad nisi čuo takvo klicanje!", na što je on odgovorio: "Jesam, čuo sam."

Sjene ljubomore i posesivnosti

Po povratku u Sjedinjene Države, postalo je jasno da imaju potpuno različita očekivanja od braka. DiMaggio je želio tradicionalnu suprugu - želio je Marilyn samo za sebe. S druge strane, ona je bila na vrhuncu karijere i željna dokazivanja u ozbiljnijim ulogama. Joeova posesivnost i ljubomora postajale su sve veći problem. Nije se mogao pomiriti s njezinim imidžem seks simbola i pažnjom koju je privlačila.

Konačni udarac njihovom braku dogodio se u rujnu 1954. na setu filma Sedam godina vjernosti. Tijekom snimanja danas kultne scene u kojoj zrak iz podzemne željeznice podiže njezinu bijelu haljinu, DiMaggio je stajao sa strane i promatrao.

Dok je okupljena gomila od dvije tisuće znatiželjnika oduševljeno klicala svakom novom naletu vjetra, on je kipio od bijesa. Smatrao je to javnim poniženjem.

Foto: Profimedia

Svađa koja je uslijedila te večeri u hotelu bila je, prema svjedocima, žestoka i presudna.

"Od prvog dana njihov zajednički život nije funkcionirao. On je nije želio ni s kim dijeliti, a ona je u biti imala taj osjećaj da je djevojka u koju je zaljubljena cijela Amerika", opisao je odnos supružnika Richard Ben Cramer, autor knjige Joe DiMaggio: Život junaka.

Devet mjeseci strasti i slomljeno srce

Samo 274 dana nakon vjenčanja, u listopadu 1954., vidno potresena Marilyn Monroe pred novinarima je objavila da traži razvod, navodeći kao razlog "psihičku okrutnost".

Foto: Underwood Archives/uig/shutterstock Editorial/profimedia

Fotografije uplakane glumice obišle su svijet. DiMaggio je bio slomljen. "Volim te i želim biti s tobom", pisao joj je u očajničkom pismu. "Srce mi se još više slomilo vidjevši te kako plačeš pred svim tim ljudima." No, povratka nije bilo.

Prijateljstvo rođeno iz pepela

Godine su prolazile. Marilyn se udala za dramaturga Arthura Millera, no i taj je brak završio razvodom 1961. godine, ostavivši je emocionalno krhkom i nestabilnom. U jednom od najtežih trenutaka njezina života, kada je protiv svoje volje smještena u psihijatrijsku kliniku, jedina osoba koja je odgovorila na njezine pozive u pomoć bio je Joe DiMaggio.

Foto: Foto: Profimedia

Doletio je u New York i zaprijetio osoblju bolnice da će "razbiti ovo prokleto mjesto ciglu po ciglu" ako je odmah ne puste. Osigurao je njezino otpuštanje i odveo je na Floridu, u kamp Yankeesa gdje je radio kao trener, kako bi se u miru oporavila. To je dovelo do glasina da su se 1962., godine kad je umrla, trebali ponovo vjenčati. On je postao njezina stijena, njezin zaštitnik od demona Hollywooda i vlastite psihe.

Zavjet ljubavi

Kada je Marilyn tragično preminula 5. kolovoza 1962. u dobi od samo 36 godina, shrvani DiMaggio preuzeo je kontrolu. Organizirao je njezin sprovod, inzistirajući na maloj, privatnoj ceremoniji. Zabranio je dolazak cijeloj holivudskoj eliti, kao i članovima obitelji Kennedy, smatrajući ih odgovornima za njezinu propast.

Sve do svoje smrti tri puta tjedno slao je buket crvenih ruža na njezinu grob. Nikada se više nije ženio. Do kraja svog života rijetko je govorio o njoj, čuvajući uspomenu duboko u sebi. Njegove posljednje riječi prije smrti 1999. godine navodno su bile: "Napokon ću ponovno vidjeti svoju voljenu Marilyn."

